|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 лис, 2019 15:29
tobias написав:
Як заробити 3 гривні на кожному доларі за рік? 24-27 хвилина
30-60% річних
Как символично. Минуты видео в соотношении с курсами
-
Любопытный
-
-
- Повідомлень: 354
- З нами з: 31.03.14
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16198
|1965525
|
|
|6743
|1475342
|
Вів 19 лис, 2019 13:34
ЛОБ
|
|295
|37223
|