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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2756275727582759

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 361
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:29

  tobias написав:Як заробити 3 гривні на кожному доларі за рік? 24-27 хвилина
30-60% річних

Как символично. Минуты видео в соотношении с курсами :lol:
Любопытный
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:48

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з.............20.11.2019.............21.11.2019
дата розрахунку............19.11.2019.............20.11.2019
Долар США...................2420,3928..............2418,3603
После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия, частично отыграв падение Рыжика в конце сессии. Постояв до 11-20 без движения, попробовали сходить вверх. К 12 поднялись на 3 копейки.
После полудня концепция поменялась. До обеда успели в несколько приемов опуститься на 4 копейки, после чего наступила традиционная обеденная стабильность, которая продолжалась до 14-50. После этого приподнялись на полкопейки.
Расчет справочного курса встретили котировками 24.1550 - 24.1750. За день котировки снизились на 0.5 копейки относительно открытия и выросли на 1.5 копейки относительно вчерашнего закрытия. Диапазон изменения котировок на протяжении сессии уложился в 5 копеек.

Этот день в истории:
2017 - 2647.70 (-229)
2018 - 2776.38 (-358)

2016 - 2589.52
2015 - 2398.45
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:36

Микродефолт

"20.11.2019 Фондом соціальногого страхування України призупинено перерахування коштів для виплати лікарняних і допомог по вагітності та пологах застрахованим особам", - ідеться в повідомленні.

20.11.2019 #ФССУ призупинено перерахування коштів для виплати лікарняних і допомог по вагітності та пологах застрахованим особам. На сьогодні до Фонду подали на фінансування заяви-розрахунки на 13,573 млрд гривень, що перевищує кошторис за цим напрямом на 1,038 млрд грн. pic.twitter.com/e8Xn1jRhFg

— Фонд соціального страхування України (@InsuranceFund) 20 листопада 2019 р.

Зазначається, що фінансування тимчасово не здійснюється у зв’язку із закінченням кошторисних призначень за зазначеним напрямом і буде відновлено після внесень змін до бюджету ФССУ на 2019 рік.
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Из жизни "голих та босих" - https://news.finance.ua/ru/news/-/46028 ... nfografika
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:57

  Moneta написав:"20.11.2019 Фондом соціальногого страхування України призупинено перерахування коштів для виплати лікарняних і допомог по вагітності та пологах застрахованим особам", - ідеться в повідомленні.

20.11.2019 #ФССУ призупинено перерахування коштів для виплати лікарняних і допомог по вагітності та пологах застрахованим особам. На сьогодні до Фонду подали на фінансування заяви-розрахунки на 13,573 млрд гривень, що перевищує кошторис за цим напрямом на 1,038 млрд грн. pic.twitter.com/e8Xn1jRhFg

— Фонд соціального страхування України (@InsuranceFund) 20 листопада 2019 р.

Зазначається, що фінансування тимчасово не здійснюється у зв’язку із закінченням кошторисних призначень за зазначеним напрямом і буде відновлено після внесень змін до бюджету ФССУ на 2019 рік.

А вот это новость действительно трешевая..
Значимость этого фонда как правило недооценивают, но
это больничные, декретные(есть немало семей, которые живут на эти деньги), разные пособия, и кстати новогодние подарки для детей и санатории также отменили.
Справедливости ради надо отметить, что это все началось еще с начала года, при "попередниках"
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:58

  Andrew_ написав:Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що її амбітний план – припинення співпраці з Міжнародним валютним фондом з 2023 року, щоб Україна могла забезпечувати себе сама

як при Чаушеску, тей теж припинив і виплатив.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:58

  lapay написав:
  Realist написав:Ось якраз в тему Там і сценарії розвитку подій є.

Третій варіант. Ми зупиняємо транзит, через місяць-півтора Газпром сдувається, бо на його місце активно сунуть американці.
Правда, ціна на газ злетить, так що готуйте гаманці. :)

не взлетит, правда валюта на оплату понадобится: В польском порту Свиноуйсьце 19 ноября на СПГ-терминал прибыло судно, перевозившее американский сжиженный газ для Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Посольства США в Украине в Twitter.
edvardd
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