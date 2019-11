Додано: Сер 20 лис, 2019 16:58

Andrew_ написав: Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що її амбітний план – припинення співпраці з Міжнародним валютним фондом з 2023 року, щоб Україна могла забезпечувати себе сама Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що її амбітний план – припинення співпраці з Міжнародним валютним фондом з 2023 року, щоб Україна могла забезпечувати себе сама

як при Чаушеску, тей теж припинив і виплатив. як при Чаушеску, тей теж припинив і виплатив.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/