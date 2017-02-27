Додано: Сер 20 лис, 2019 16:36

"20.11.2019 Фондом соціальногого страхування України призупинено перерахування коштів для виплати лікарняних і допомог по вагітності та пологах застрахованим особам", - ідеться в повідомленні.



20.11.2019 #ФССУ призупинено перерахування коштів для виплати лікарняних і допомог по вагітності та пологах застрахованим особам. На сьогодні до Фонду подали на фінансування заяви-розрахунки на 13,573 млрд гривень, що перевищує кошторис за цим напрямом на 1,038 млрд грн. pic.twitter.com/e8Xn1jRhFg



— Фонд соціального страхування України (@InsuranceFund) 20 листопада 2019 р.



Зазначається, що фінансування тимчасово не здійснюється у зв’язку із закінченням кошторисних призначень за зазначеним напрямом і буде відновлено після внесень змін до бюджету ФССУ на 2019 рік.

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