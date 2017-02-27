Как символично. Минуты видео в соотношении с курсами
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 лис, 2019 15:29
Додано: Сер 20 лис, 2019 15:48
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з.............20.11.2019.............21.11.2019
дата розрахунку............19.11.2019.............20.11.2019
Долар США...................2420,3928..............2418,3603
После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия, частично отыграв падение Рыжика в конце сессии. Постояв до 11-20 без движения, попробовали сходить вверх. К 12 поднялись на 3 копейки.
После полудня концепция поменялась. До обеда успели в несколько приемов опуститься на 4 копейки, после чего наступила традиционная обеденная стабильность, которая продолжалась до 14-50. После этого приподнялись на полкопейки.
Расчет справочного курса встретили котировками 24.1550 - 24.1750. За день котировки снизились на 0.5 копейки относительно открытия и выросли на 1.5 копейки относительно вчерашнего закрытия. Диапазон изменения котировок на протяжении сессии уложился в 5 копеек.
Этот день в истории:
2017 - 2647.70 (-229)
2018 - 2776.38 (-358)
2016 - 2589.52
2015 - 2398.45
Додано: Сер 20 лис, 2019 16:36
Микродефолт
"20.11.2019 Фондом соціальногого страхування України призупинено перерахування коштів для виплати лікарняних і допомог по вагітності та пологах застрахованим особам", - ідеться в повідомленні.
20.11.2019 #ФССУ призупинено перерахування коштів для виплати лікарняних і допомог по вагітності та пологах застрахованим особам. На сьогодні до Фонду подали на фінансування заяви-розрахунки на 13,573 млрд гривень, що перевищує кошторис за цим напрямом на 1,038 млрд грн. pic.twitter.com/e8Xn1jRhFg
— Фонд соціального страхування України (@InsuranceFund) 20 листопада 2019 р.
Зазначається, що фінансування тимчасово не здійснюється у зв’язку із закінченням кошторисних призначень за зазначеним напрямом і буде відновлено після внесень змін до бюджету ФССУ на 2019 рік.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 16:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Из жизни "голих та босих" - https://news.finance.ua/ru/news/-/46028 ... nfografika
Додано: Сер 20 лис, 2019 16:57
А вот это новость действительно трешевая..
Значимость этого фонда как правило недооценивают, но
это больничные, декретные(есть немало семей, которые живут на эти деньги), разные пособия, и кстати новогодние подарки для детей и санатории также отменили.
Справедливости ради надо отметить, что это все началось еще с начала года, при "попередниках"
Додано: Сер 20 лис, 2019 16:58
як при Чаушеску, тей теж припинив і виплатив.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 20 лис, 2019 16:58
не взлетит, правда валюта на оплату понадобится: В польском порту Свиноуйсьце 19 ноября на СПГ-терминал прибыло судно, перевозившее американский сжиженный газ для Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Посольства США в Украине в Twitter.
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