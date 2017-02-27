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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 лис, 2019 15:29
tobias написав:
Як заробити 3 гривні на кожному доларі за рік? 24-27 хвилина
30-60% річних
Как символично. Минуты видео в соотношении с курсами
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Додано: Сер 20 лис, 2019 15:48
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з.............20.11.2019.............21.11.2019
дата розрахунку............19.11.2019.............20.11.2019
Долар США...................2420,3928..............2418,3603
После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия, частично отыграв падение Рыжика в конце сессии. Постояв до 11-20 без движения, попробовали сходить вверх. К 12 поднялись на 3 копейки.
После полудня концепция поменялась. До обеда успели в несколько приемов опуститься на 4 копейки, после чего наступила традиционная обеденная стабильность, которая продолжалась до 14-50. После этого приподнялись на полкопейки.
Расчет справочного курса встретили котировками 24.1550 - 24.1750. За день котировки снизились на 0.5 копейки относительно открытия и выросли на 1.5 копейки относительно вчерашнего закрытия. Диапазон изменения котировок на протяжении сессии уложился в 5 копеек.
Этот день в истории:
2017 - 2647.70 (-229)
2018 - 2776.38 (-358)
2016 - 2589.52
2015 - 2398.45
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Додано: Сер 20 лис, 2019 16:36
"20.11.2019 Фондом соціальногого страхування України призупинено перерахування коштів для виплати лікарняних і допомог по вагітності та пологах застрахованим особам", - ідеться в повідомленні.
20.11.2019 #ФССУ призупинено перерахування коштів для виплати лікарняних і допомог по вагітності та пологах застрахованим особам. На сьогодні до Фонду подали на фінансування заяви-розрахунки на 13,573 млрд гривень, що перевищує кошторис за цим напрямом на 1,038 млрд грн. pic.twitter.com/e8Xn1jRhFg
— Фонд соціального страхування України (@InsuranceFund) 20 листопада 2019 р.
Зазначається, що фінансування тимчасово не здійснюється у зв’язку із закінченням кошторисних призначень за зазначеним напрямом і буде відновлено після внесень змін до бюджету ФССУ на 2019 рік.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 16:49
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Додано: Сер 20 лис, 2019 16:57
Moneta написав:
"20.11.2019 Фондом соціальногого страхування України призупинено перерахування коштів для виплати лікарняних і допомог по вагітності та пологах застрахованим особам", - ідеться в повідомленні.
20.11.2019 #ФССУ призупинено перерахування коштів для виплати лікарняних і допомог по вагітності та пологах застрахованим особам. На сьогодні до Фонду подали на фінансування заяви-розрахунки на 13,573 млрд гривень, що перевищує кошторис за цим напрямом на 1,038 млрд грн. pic.twitter.com/e8Xn1jRhFg
— Фонд соціального страхування України (@InsuranceFund) 20 листопада 2019 р.
Зазначається, що фінансування тимчасово не здійснюється у зв’язку із закінченням кошторисних призначень за зазначеним напрямом і буде відновлено після внесень змін до бюджету ФССУ на 2019 рік.
А вот это новость действительно трешевая..
Значимость этого фонда как правило недооценивают, но
это больничные, декретные(есть немало семей, которые живут на эти деньги), разные пособия, и кстати новогодние подарки для детей и санатории также отменили.
Справедливости ради надо отметить, что это все началось еще с начала года, при "попередниках"
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Додано: Сер 20 лис, 2019 16:58
Andrew_ написав:
Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що її амбітний план – припинення співпраці з Міжнародним валютним фондом з 2023 року, щоб Україна могла забезпечувати себе сама
як при Чаушеску, тей теж припинив і виплатив.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Сер 20 лис, 2019 16:58
lapay написав: Realist написав:
Ось якраз в тему Там і сценарії розвитку подій є.
Третій варіант. Ми зупиняємо транзит, через місяць-півтора Газпром сдувається, бо на його місце активно сунуть американці.
Правда, ціна на газ злетить, так що готуйте гаманці.
не взлетит, правда валюта на оплату понадобится: В польском порту Свиноуйсьце 19 ноября на СПГ-терминал прибыло судно, перевозившее американский сжиженный газ для Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Посольства США в Украине в Twitter.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 19:04
Moneta написав:
"20.11.2019 Фондом соціальногого страхування України призупинено перерахування коштів для виплати лікарняних і допомог по вагітності та пологах застрахованим особам", - ідеться в повідомленні.
20.11.2019 #ФССУ призупинено перерахування коштів для виплати лікарняних і допомог по вагітності та пологах застрахованим особам. На сьогодні до Фонду подали на фінансування заяви-розрахунки на 13,573 млрд гривень, що перевищує кошторис за цим напрямом на 1,038 млрд грн. pic.twitter.com/e8Xn1jRhFg
— Фонд соціального страхування України (@InsuranceFund) 20 листопада 2019 р.
Зазначається, що фінансування тимчасово не здійснюється у зв’язку із закінченням кошторисних призначень за зазначеним напрямом і буде відновлено після внесень змін до бюджету ФССУ на 2019 рік.
Минсоцполитики заявило о рейдерском захвате Фонда социального страхования
Ситуация, которая сложилась в Фонде социального страхования, похожа на рейдерский захват.
Об этом заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Министерство социальной политики Украины обеспокоено возможной попыткой рейдерского захвата Фонда социального страхования Украины", – заявил Коваль.
По словам замминистра, соответствующие действия совершает Евгений Баженков, который фигурирует в уголовном производстве о незаконных действиях с имуществом Фонда при содействии государственного регистратора.
Коваль уточнил, что госрегистратор незаконно в Едином государственном реестре юридических, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований указал Баженкова руководителем исполнительного Фонда социального страхования, несмотря на то, что полномочия по восстановлению или увольнению директоров исполнительного Фонда принадлежат правлению Фонда соцстрахования.
"Минсоцполитики считает такие действия регистратора недопустимыми и обратилось с жалобой в Минюст с позицией отменить регистрацию, а также направило письмо исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины, в котором отмечено, что все действия, принятые Баженковым до момента его законного восстановления в должности, можно считать превышением полномочий", – сообщил Коваль.
Замминистра добавил, что министерство считает недопустимым сотрудничество с Баженковым.
В свою очередь в пресс-службе Фонда соцстрахования сообщили, что Баженков возобновился в должности благодаря решению Печерского суда от 8 ноября, который отменил приказ об его увольнении.
Согласно данным на сайте Фонда, 20 ноября Баженков в качестве его руководителя заявил о вынужденной приостановке перечисления средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению.
Как сообщалось, в мае 2018 года по инициативе бывшего министра социальной политики Андрея Ревы было принято решение об освобождении от должности директора исполнительной дирекции Фонда Евгения Баженкова.
По данным Минсоцполитики, в сентябре 2017 года Баженков подписал письма о передаче 59 объектов недвижимости, его обязали отозвать эти письма. Но Баженков не выполнил этого поручения, что привело к потере еще 12 объектов. По указанным фактам Рева обратился в правоохранительные органы, что привело к возбуждению уголовного дела, фигурантом которого является Баженков.
В свою очередь Баженков оспорил свое увольнение в суде и 8 ноября Печерский суд Киева частично удовлетворил его требования, а именно: возобновил Баженкова в должности и обязал в течение месяца выплатить средний заработок в сумме более 858 тыс. грн.
Живите своим умом!
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Додано: Сер 20 лис, 2019 19:20
.... може то корупційних чиряків видавлюють? (а ми всього і не знаємо)
- а, натомість, поставлять ЧЕСНИХ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 20 лис, 2019 19:30
ПДВ сегодня налили на 308 млн
С начала месяца вернули 4,040 млрд.
Живите своим умом!
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