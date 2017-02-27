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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2757275827592760

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 361
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:47

  edvardd написав:
  lapay написав:
  Realist написав:Ось якраз в тему Там і сценарії розвитку подій є.

Третій варіант. Ми зупиняємо транзит, через місяць-півтора Газпром сдувається, бо на його місце активно сунуть американці.
Правда, ціна на газ злетить, так що готуйте гаманці. :)

не взлетит, правда валюта на оплату понадобится: В польском порту Свиноуйсьце 19 ноября на СПГ-терминал прибыло судно, перевозившее американский сжиженный газ для Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Посольства США в Украине в Twitter.

Пісец , пасолство такой опг занимаеться такой ерундой. :(
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:54

Vadim V
Это вам не баржи с арбузами встречать :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 2757275827592760
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