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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 лис, 2019 19:47
edvardd написав: lapay написав: Realist написав:
Ось якраз в тему Там і сценарії розвитку подій є.
Третій варіант. Ми зупиняємо транзит, через місяць-півтора Газпром сдувається, бо на його місце активно сунуть американці.
Правда, ціна на газ злетить, так що готуйте гаманці.
не взлетит, правда валюта на оплату понадобится: В польском порту Свиноуйсьце 19 ноября на СПГ-терминал прибыло судно,
перевозившее американский сжиженный газ для Украины.Об этом сообщает пресс-служба Посольства США в Украине
в Twitter.
Пісец , пасолство такой опг занимаеться такой ерундой.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 19:54
Vadim V
Это вам не баржи с арбузами встречать
Живите своим умом!
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