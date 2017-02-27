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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2758275927602761>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 362
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 362
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:47

Любопытная статья вышла.

Это хорошо что ЕЦБ видит риски , плохо что ничего делать с этими рисками не желает. Будет тянуть до последнего, пока не шарахнет второй Леман бразерс.

ЕЦБ видит риски для финансовой стабильности, связанные с его собственной мягкой политикой

Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил о возможных побочных эффектах проводимой им мягкой денежно-кредитной политики, объяснив, каким образом его беспрецедентные стимулы, призванные поддержать экономический рост, наносят ущерб финансовой стабильности.

Низкие процентные ставки способствуют принятию чрезмерных рисков инвестиционными фондами и страховщиками, а также участниками рынка недвижимости, говорится в полугодовом докладе о финансовой стабильности, опубликованном ЕЦБ в среду.

Сигналы того, что это приводит к неверной оценке некоторых активов, говорят о возможности коррекции рынков в будущем, отмечается в докладе.

"Хотя низкие процентные ставки поддерживают экономику в целом, мы также отмечаем усиление рискованного поведения, которое может создать проблемы для финансовой стабильности в среднесрочной перспективе", - заявил заместитель председателя ЕЦБ Луис де Гиндос.

Как сообщалось, в сентябре ЕЦБ снизил процентную ставку по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5% годовых, сохранив ставку по кредитам на нулевом уровне и ставку по маржинальным кредитам на уровне 0,25%. Руководство Центробанка также приняло решение ввести многоуровневую систему применения ставки по депозитам, в соответствии с которой часть депозитов, размещаемых банками в ЕЦБ, освобождается от отрицательной ставки. Помимо этого, ЕЦБ принял решение возобновить программу количественного смягчения (QE) с 1 ноября, в рамках которой он планирует выкупать бонды на сумму 20 млрд евро в месяц.

На октябрьском заседании, последнем для главы ЕЦБ Марио Драги, изменений в политику Центробанка не вносилось. С 1 ноября ЕЦБ возглавила Кристин Лагард.

В докладе Европейского ЦБ отмечается, что новый раунд QE, который должен продлиться до того момента, пока инфляция в еврозоне не вернется к целевому показателю "чуть ниже 2%", еще больше ограничит круг высоконадежных облигаций, доступных для частных инвесторов, и может привести к сокращению объема бумаг, использующихся в качестве обеспечения в сделках РЕПО, что негативно скажется на рынке МБК.

Перспективы экономики еврозоны ухудшились со времени публикации предыдущего полугодового доклада в мае этого года, и импульс к росту экономики, вероятно, будет оставаться слабым дольше, чем предполагалось ранее, отмечают в ЕЦБ. Вероятность экономического спада в еврозоне к середине 2020 года увеличилась примерно до 20%, говорится в докладе.

Несмотря на то, что устойчивость банковского сектора еврозоны увеличилась в последние годы, слабая прибыльность фининститутов вызывает серьезные опасения у ЕЦБ, который считает, что перспективы сектора ухудшаются с учетом все более неблагоприятной деловой среды.

При отрицательных процентных ставках и практически плоской кривой доходности, процентная маржа банков, вероятно, останется под давлением, говорится в докладе.

"В целом перспективы ослабления экономического роста и снижения процентных ставок, вероятно, продолжат оказывать давление на показатели прибыльности банков еврозоны в ближайшее время", - отмечают в ЕЦБ.

Центробанк в очередной раз призвал государства еврозоны активнее использовать инструменты макропруденциального регулирования, в частности, стимулировать банки к созданию резервов для ограничения потенциальных рисков.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:55

  edvardd написав:Кабмін України
16 минут назад
‼Заява про призупинення виплат лікарняних та у зв'язку з вагітністю — НЕПРАВДА.
https://www.kmu.gov.ua/news/zayava

Да, да. Неправда.
Фондом призупинено виплати матеріального забезпечення
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:56

  edvardd написав:Кабмін України
16 минут назад
‼Заява про призупинення виплат лікарняних та у зв'язку з вагітністю — НЕПРАВДА.
https://www.kmu.gov.ua/news/zayava

http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/966633%3Bjsessionid%3D896D6481E0B3D630B3296DE09FEA5C23
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 21:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

edvardd написав:Кабмін України
16 минут назад
Заява про призупинення виплат лікарняних та у зв'язку з вагітністю — НЕПРАВДА.
https://www.kmu.gov.ua/news/zayava


Вместо того, чтобы заявы публиковать, собрались бы и проголосовали за разблокировку ситуации, тоже время затратили бы, но с пользой.
Сборище нетрадиционных самокатчиков и грантоедов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 21:44

  freeze написав:
edvardd написав:Кабмін України
16 минут назад
Заява про призупинення виплат лікарняних та у зв'язку з вагітністю — НЕПРАВДА.
https://www.kmu.gov.ua/news/zayava


Вместо того, чтобы заявы публиковать, собрались бы и проголосовали за разблокировку ситуации, тоже время затратили бы, но с пользой.
Сборище нетрадиционных самокатчиков и грантоедов.

Похоже они и тратят с пользой. Собака лает, караван идёт.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 22:02

  freeze написав:
edvardd написав:Кабмін України
16 минут назад
Заява про призупинення виплат лікарняних та у зв'язку з вагітністю — НЕПРАВДА.
https://www.kmu.gov.ua/news/zayava


Вместо того, чтобы заявы публиковать, собрались бы и проголосовали за разблокировку ситуации, тоже время затратили бы, но с пользой.
Сборище нетрадиционных самокатчиков и грантоедов.



Привет ВСЕМ.
Был у нас Разумков сегодня , сказал ВСЕМ -Хрен вам а не мосты .
Денег нет .
В каске ходил ( зеленой)

..и еще Доллярчика в зам.министра заграничных дел.
Ну чтоб вместе зробыв страну....
холява
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 09:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доброе утро, ну что, снова вниз(
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 09:43

  Andrew_ написав:Доброе утро, ну что, снова вниз(

Нерезы тут ни причем )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 09:47

  zzzzzz написав:
  Andrew_ написав:Доброе утро, ну что, снова вниз(

Нерезы тут ни причем )))

Продать что-ли, положить наконец-то уже депо гривну, и на пол года забыть об этом всем
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 09:50

  холява написав:
  freeze написав:
edvardd написав:Кабмін України
16 минут назад
Заява про призупинення виплат лікарняних та у зв'язку з вагітністю — НЕПРАВДА.
https://www.kmu.gov.ua/news/zayava


Вместо того, чтобы заявы публиковать, собрались бы и проголосовали за разблокировку ситуации, тоже время затратили бы, но с пользой.
Сборище нетрадиционных самокатчиков и грантоедов.



Привет ВСЕМ.
Был у нас Разумков сегодня , сказал ВСЕМ -Хрен вам а не мосты .
Денег нет .
В каске ходил ( зеленой)

..и еще Доллярчика в зам.министра заграничных дел.
Ну чтоб вместе зробыв страну....

Доброго времени суток, а Вы с кокого города, если не секрет, просто мосты - больная тема Запорожья вот и думаю :(
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