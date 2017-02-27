Diablo1977 написав:холява написав:edvardd написав:Кабмін України
16 минут назад
Заява про призупинення виплат лікарняних та у зв'язку з вагітністю — НЕПРАВДА.
https://www.kmu.gov.ua/news/zayava
Вместо того, чтобы заявы публиковать, собрались бы и проголосовали за разблокировку ситуации, тоже время затратили бы, но с пользой.
Сборище нетрадиционных самокатчиков и грантоедов.
Привет ВСЕМ.
Был у нас Разумков сегодня , сказал ВСЕМ -Хрен вам а не мосты .
Денег нет .
В каске ходил ( зеленой)
..и еще Доллярчика в зам.министра заграничных дел.
Ну чтоб вместе зробыв страну....
Доброго времени суток, а Вы с кокого города, если не секрет, просто мосты - больная тема Запорожья вот и думаю [/quote]
Мостів не буде.
Денег нет ,но Вы там держитесь!!