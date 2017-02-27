RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2758275927602761

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 362
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 362
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 09:54

  Diablo1977 написав:
  холява написав:
edvardd написав:Кабмін України
16 минут назад
Заява про призупинення виплат лікарняних та у зв'язку з вагітністю — НЕПРАВДА.
https://www.kmu.gov.ua/news/zayava


Вместо того, чтобы заявы публиковать, собрались бы и проголосовали за разблокировку ситуации, тоже время затратили бы, но с пользой.
Сборище нетрадиционных самокатчиков и грантоедов.



Привет ВСЕМ.
Был у нас Разумков сегодня , сказал ВСЕМ -Хрен вам а не мосты .
Денег нет .
В каске ходил ( зеленой)

..и еще Доллярчика в зам.министра заграничных дел.
Ну чтоб вместе зробыв страну....

Доброго времени суток, а Вы с кокого города, если не секрет, просто мосты - больная тема Запорожья вот и думаю :([/quote]


Мостів не буде.
Денег нет ,но Вы там держитесь!!
Ethereum
 
Повідомлень: 883
З нами з: 11.02.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:01

Производитель лечебного каннабиса American Marijuana, базирующийся в Нью-Йорке, ищет человека, который бы писал в блоге объективные отзывы на продукцию. Вакансию компания разместила на своем сайте.
Идеальный кандидат должен не только потреблять продукт, но и делиться с читателями полезными знаниями.
Ежемесячно работнику будут отправлять контейнер с различными видами и сортами конопли.
Товар просят описывать как можно подробнее — начиная с распаковки и заканчивая послевкусием. А для достоверности весь процесс дегустации просят записывать на камеру.
American Marijuana будут публиковать обзоры работника в блоге компании.
Кандидаты должны иметь общирные знания о марихуане, чтобы обучать читателей компании. Они также должны быть физически пригодными и здоровыми в целом, чтобы справляться с обзорами.
Дегустатору обещают ежемесячную зарплату $3 тыс. Работа удаленная, но подходит только для жителей тех штатов, где медицинская марихуана легализована.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5637
З нами з: 20.11.08
Подякував: 72 раз.
Подякували: 1387 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:16

  edvardd написав:Производитель лечебного каннабиса American Marijuana, базирующийся в Нью-Йорке, ищет человека, который бы писал в блоге объективные отзывы на продукцию. Вакансию компания разместила на своем сайте.
Идеальный кандидат должен не только потреблять продукт, но и делиться с читателями полезными знаниями.
Ежемесячно работнику будут отправлять контейнер с различными видами и сортами конопли.
Товар просят описывать как можно подробнее — начиная с распаковки и заканчивая послевкусием. А для достоверности весь процесс дегустации просят записывать на камеру.
American Marijuana будут публиковать обзоры работника в блоге компании.
Кандидаты должны иметь общирные знания о марихуане, чтобы обучать читателей компании. Они также должны быть физически пригодными и здоровыми в целом, чтобы справляться с обзорами.
Дегустатору обещают ежемесячную зарплату $3 тыс. Работа удаленная, но подходит только для жителей тех штатов, где медицинская марихуана легализована.


То есть сегодня на межбанке боковик? :lol:
Любопытный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 355
З нами з: 31.03.14
Подякував: 41 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:26

  Любопытный написав:
  edvardd написав:Производитель лечебного каннабиса American Marijuana, базирующийся в Нью-Йорке, ищет человека, который бы писал в блоге объективные отзывы на продукцию. Вакансию компания разместила на своем сайте.
Идеальный кандидат должен не только потреблять продукт, но и делиться с читателями полезными знаниями.
Ежемесячно работнику будут отправлять контейнер с различными видами и сортами конопли.
Товар просят описывать как можно подробнее — начиная с распаковки и заканчивая послевкусием. А для достоверности весь процесс дегустации просят записывать на камеру.
American Marijuana будут публиковать обзоры работника в блоге компании.
Кандидаты должны иметь общирные знания о марихуане, чтобы обучать читателей компании. Они также должны быть физически пригодными и здоровыми в целом, чтобы справляться с обзорами.
Дегустатору обещают ежемесячную зарплату $3 тыс. Работа удаленная, но подходит только для жителей тех штатов, где медицинская марихуана легализована.


То есть сегодня на межбанке боковик? :lol:

та да, пока тихо делюсь вакансией, а то просматриваю сайты с работой, всякое встречается...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5637
З нами з: 20.11.08
Подякував: 72 раз.
Подякували: 1387 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:26

  zzzzzz написав:
  Andrew_ написав:Доброе утро, ну что, снова вниз(

Нерезы тут ни причем )))


Вы писали про налоги и что их надо платить .
Советую глянуть материал на этом ресурсе:
Призупинено виплату лікарняних і декретних
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1289
З нами з: 22.12.16
Подякував: 125 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2758275927602761
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 673, 674, 675
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6744 1476247
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лис, 2019 10:26
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1619, 1620, 1621
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16200 1967383
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лис, 2019 01:37
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 28, 29, 30
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
295 37840
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2019 13:30
Moneta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.