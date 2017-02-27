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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 лис, 2019 09:54
Diablo1977 написав: холява написав:
Вместо того, чтобы заявы публиковать, собрались бы и проголосовали за разблокировку ситуации, тоже время затратили бы, но с пользой.
Сборище нетрадиционных самокатчиков и грантоедов.
Привет ВСЕМ.
Был у нас Разумков сегодня , сказал ВСЕМ -Хрен вам а не мосты .
Денег нет .
В каске ходил ( зеленой)
..и еще Доллярчика в зам.министра заграничных дел.
Ну чтоб вместе зробыв страну....
Доброго времени суток, а Вы с кокого города, если не секрет, просто мосты - больная тема Запорожья вот и думаю
[/quote]
Мостів не буде.
Денег нет ,но Вы там держитесь!!
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Додано: Чет 21 лис, 2019 11:01
Производитель лечебного каннабиса American Marijuana, базирующийся в Нью-Йорке, ищет человека, который бы писал в блоге объективные отзывы на продукцию. Вакансию компания разместила на своем сайте.
Идеальный кандидат должен не только потреблять продукт, но и делиться с читателями полезными знаниями.
Ежемесячно работнику будут отправлять контейнер с различными видами и сортами конопли.
Товар просят описывать как можно подробнее — начиная с распаковки и заканчивая послевкусием. А для достоверности весь процесс дегустации просят записывать на камеру.
American Marijuana будут публиковать обзоры работника в блоге компании.
Кандидаты должны иметь общирные знания о марихуане, чтобы обучать читателей компании. Они также должны быть физически пригодными и здоровыми в целом, чтобы справляться с обзорами.
Дегустатору обещают ежемесячную зарплату $3 тыс. Работа удаленная, но подходит только для жителей тех штатов, где медицинская марихуана легализована.
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edvardd
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Додано: Чет 21 лис, 2019 11:16
edvardd написав:
Производитель лечебного каннабиса American Marijuana, базирующийся в Нью-Йорке, ищет человека, который бы писал в блоге объективные отзывы на продукцию. Вакансию компания разместила на своем сайте.
Идеальный кандидат должен не только потреблять продукт, но и делиться с читателями полезными знаниями.
Ежемесячно работнику будут отправлять контейнер с различными видами и сортами конопли.
Товар просят описывать как можно подробнее — начиная с распаковки и заканчивая послевкусием. А для достоверности весь процесс дегустации просят записывать на камеру.
American Marijuana будут публиковать обзоры работника в блоге компании.
Кандидаты должны иметь общирные знания о марихуане, чтобы обучать читателей компании. Они также должны быть физически пригодными и здоровыми в целом, чтобы справляться с обзорами.Дегустатору обещают ежемесячную зарплату $3 тыс.
Работа удаленная, но подходит только для жителей тех штатов, где медицинская марихуана легализована.
То есть сегодня на межбанке боковик?
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Любопытный
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Додано: Чет 21 лис, 2019 11:26
Любопытный написав: edvardd написав:
Производитель лечебного каннабиса American Marijuana, базирующийся в Нью-Йорке, ищет человека, который бы писал в блоге объективные отзывы на продукцию. Вакансию компания разместила на своем сайте.
Идеальный кандидат должен не только потреблять продукт, но и делиться с читателями полезными знаниями.
Ежемесячно работнику будут отправлять контейнер с различными видами и сортами конопли.
Товар просят описывать как можно подробнее — начиная с распаковки и заканчивая послевкусием. А для достоверности весь процесс дегустации просят записывать на камеру.
American Marijuana будут публиковать обзоры работника в блоге компании.
Кандидаты должны иметь общирные знания о марихуане, чтобы обучать читателей компании. Они также должны быть физически пригодными и здоровыми в целом, чтобы справляться с обзорами.Дегустатору обещают ежемесячную зарплату $3 тыс.
Работа удаленная, но подходит только для жителей тех штатов, где медицинская марихуана легализована.
То есть сегодня на межбанке боковик?
та да, пока тихо делюсь вакансией, а то просматриваю сайты с работой, всякое встречается...
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edvardd
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Додано: Чет 21 лис, 2019 11:26
zzzzzz написав: Andrew_ написав:
Доброе утро, ну что, снова вниз(
Нерезы тут ни причем )))
Вы писали про налоги и что их надо платить .
Советую глянуть материал на этом ресурсе:Призупинено виплату лікарняних і декретних
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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