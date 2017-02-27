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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2759276027612762>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 362
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 362
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 09:54

  Diablo1977 написав:
  холява написав:
edvardd написав:Кабмін України
16 минут назад
Заява про призупинення виплат лікарняних та у зв'язку з вагітністю — НЕПРАВДА.
https://www.kmu.gov.ua/news/zayava


Вместо того, чтобы заявы публиковать, собрались бы и проголосовали за разблокировку ситуации, тоже время затратили бы, но с пользой.
Сборище нетрадиционных самокатчиков и грантоедов.



Привет ВСЕМ.
Был у нас Разумков сегодня , сказал ВСЕМ -Хрен вам а не мосты .
Денег нет .
В каске ходил ( зеленой)

..и еще Доллярчика в зам.министра заграничных дел.
Ну чтоб вместе зробыв страну....

Доброго времени суток, а Вы с кокого города, если не секрет, просто мосты - больная тема Запорожья вот и думаю :([/quote]


Мостів не буде.
Денег нет ,но Вы там держитесь!!
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:26

  zzzzzz написав:
  Andrew_ написав:Доброе утро, ну что, снова вниз(

Нерезы тут ни причем )))


Вы писали про налоги и что их надо платить .
Советую глянуть материал на этом ресурсе:
Призупинено виплату лікарняних і декретних
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:47

  edvardd написав:та да, пока тихо делюсь вакансией, а то просматриваю сайты с работой, всякое встречается...


А по какому из критериев она вам отобралась для просмтора? :D
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:49

  proftpd66 написав:
  zzzzzz написав:
  Andrew_ написав:Доброе утро, ну что, снова вниз(

Нерезы тут ни причем )))


Вы писали про налоги и что их надо платить .
Советую глянуть материал на этом ресурсе:
Призупинено виплату лікарняних і декретних

Так це ж просто не вміють рахувати - і попередники теж ... Гроші є , але в бюджет треба зміни вносити ... А раніше ( десь місяць тому ) вони цього не бачили - що закінчуються ліміти ? Це про фонд ... Якісь ідіоти скрізь ...
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  edvardd написав:Производитель лечебного каннабиса American Marijuana, базирующийся в Нью-Йорке, ищет человека, который бы писал в блоге объективные отзывы на продукцию. Вакансию компания разместила на своем сайте.
Идеальный кандидат должен не только потреблять продукт, но и делиться с читателями полезными знаниями.


Так вроде Милованова уже взяли туда по совместительству.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

вниз идем(
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:06

Оточення колишнього президента України Віктора Януковича легалізувало 7,4 млрд доларів шляхом придбання облігацій зовнішнього державного боргу, які тоді викупив інвестиційний фонд Franklin Templeton.

Генеральна прокуратура намагалася блокувати виплату зовнішнього боргу, однак безрезультатно, повідомив український прокурор Костянтин Кулик.

"Луценко два роки намагався цю тему просунути. Я йому доповідав про ситуацію, докази показував. Два роки ми намагалися заблокувати виплату зовнішнього боргу, щоб гроші не йшли фігурантам. Але безрезультатно", – зазначив він.
За словами прокурора, зараз Україна бере гроші Міжнародного валютного фонду, щоб сплачувати їх фігурантам "общака Януковича".

Кулик також додав, що легалізація коштів оточення Януковича відбувалася через країни Балтії.

Гроші перераховувалися на 23 компанії, які були афілійовані з колишнім головою Нацбанку Сергієм Арбузовим.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... spoloh.htm
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:19

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24.20-24.22/24.25-24.26
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:31

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
21.11.2019................2419,9611
Доллар прибавил 1.5 копейки.
Открылись на 5 копеек выше вчерашнего закрытия. Через 20 минут отступили на копейку, после 11 вернулись на уровень открытия. Незадолго до 12 началось снижение. Справочный курс встретили на копейку ниже открытия, но не остановились на достигнутом.
НБУ вчера выкупил плановые 30 млн.
Коррсчета практически без изменений. Казначейство немного денег вернуло в рынок, но они ушли в суточные сертификаты.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
19.11.2019
Усього, млн дол. США 359.4
Объем скромный, но чистый.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:33

  Andrew_ написав:вниз идем(

Я б сказав флет.
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