Так це ж просто не вміють рахувати - і попередники теж ... Гроші є , але в бюджет треба зміни вносити ... А раніше ( десь місяць тому ) вони цього не бачили - що закінчуються ліміти ? Це про фонд ... Якісь ідіоти скрізь ...
edvardd написав:Производитель лечебного каннабиса American Marijuana, базирующийся в Нью-Йорке, ищет человека, который бы писал в блоге объективные отзывы на продукцию. Вакансию компания разместила на своем сайте. Идеальный кандидат должен не только потреблять продукт, но и делиться с читателями полезными знаниями.
Так вроде Милованова уже взяли туда по совместительству.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Оточення колишнього президента України Віктора Януковича легалізувало 7,4 млрд доларів шляхом придбання облігацій зовнішнього державного боргу, які тоді викупив інвестиційний фонд Franklin Templeton.
Генеральна прокуратура намагалася блокувати виплату зовнішнього боргу, однак безрезультатно, повідомив український прокурор Костянтин Кулик.
"Луценко два роки намагався цю тему просунути. Я йому доповідав про ситуацію, докази показував. Два роки ми намагалися заблокувати виплату зовнішнього боргу, щоб гроші не йшли фігурантам. Але безрезультатно", – зазначив він. За словами прокурора, зараз Україна бере гроші Міжнародного валютного фонду, щоб сплачувати їх фігурантам "общака Януковича".
Кулик також додав, що легалізація коштів оточення Януковича відбувалася через країни Балтії.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 21.11.2019................2419,9611 Доллар прибавил 1.5 копейки. Открылись на 5 копеек выше вчерашнего закрытия. Через 20 минут отступили на копейку, после 11 вернулись на уровень открытия. Незадолго до 12 началось снижение. Справочный курс встретили на копейку ниже открытия, но не остановились на достигнутом. НБУ вчера выкупил плановые 30 млн. Коррсчета практически без изменений. Казначейство немного денег вернуло в рынок, но они ушли в суточные сертификаты.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 19.11.2019 Усього, млн дол. США 359.4 Объем скромный, но чистый.