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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:48
twin написав: Andrew_ написав:
вниз идем(
Я б сказав флет.
все равно долго этот флет не продержится (гривна во флетах плохо держится)
и свалятся вниз.
болото прямо какое-то
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Alex2007
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Додано: Чет 21 лис, 2019 13:00
Alex2007 написав: twin написав: Andrew_ написав:
вниз идем(
Я б сказав флет.
все равно долго этот флет не продержится (гривна во флетах плохо держится)
Флет па5 и па8 тому подтверждение?
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Zebra
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