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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2759276027612762

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 362
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 362
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 13:00

  Alex2007 написав:
  twin написав:
  Andrew_ написав:вниз идем(

Я б сказав флет.


все равно долго этот флет не продержится (гривна во флетах плохо держится)

Флет па5 и па8 тому подтверждение?
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 13:35

  Zebra написав:
  Alex2007 написав:
  twin написав:Я б сказав флет.


все равно долго этот флет не продержится (гривна во флетах плохо держится)

Флет па5 и па8 тому подтверждение?


1 Про флеты наподобие 5, 8 (+-5...10%), длящиеся годами, точно можно забыть.
2 Я имею ввиду сейчас то что более-менее длительный флет был прошлым летом (26) и прошлой осенью (28). А потом микрофлеты затягивались максимум на недельку-две.

:mrgreen: Хотя, тут еще как смотреть на флет; если на большом промежутке времени рассматривать, то 24-28 - это тоже флет. Потом когда нибудь будет флет 45-50; и тоже Юрий61 будет ругаться что упали ниже 45 на 43 и как недоглядел. :mrgreen: :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 13:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Остались считанные недели до отстрела. Правительству срочно нужно включать печатный станок, чтоб закрыть дыры в бюджете 2019.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 13:53

  Zebra написав:Правительству срочно нужно включать печатный станок, чтоб закрыть дыры в бюджете 2019.
Зачем станок?!
Теперь достаточно просто повысить лимит по четырехлеткам
и вуаля! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 13:57

  asti написав:
  Zebra написав:Правительству срочно нужно включать печатный станок, чтоб закрыть дыры в бюджете 2019.
Зачем станок?!
Теперь достаточно просто повысить лимит по четырехлеткам
и вуаля! :) :)

Тут ситуация иначе выглядит, закрытие всего и вся под конец года по бюджету, приводит к повышению гривневого кеша в обороте, что отразится на курсе, тут к бабке не ходи.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:02

  Zebra написав:
  asti написав:
  Zebra написав:Правительству срочно нужно включать печатный станок!
Теперь достаточно просто повысить лимит.
Тут ситуация иначе выглядит.
Посмотрим...
Востаннє редагувалось asti в Чет 21 лис, 2019 14:07, всього редагувалось 1 раз.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:03

  Zebra написав:Правительству срочно нужно включать печатный станок, чтоб закрыть дыры в бюджете 2019.

А хіба просто не можна "обрізати" видатки. До тепер ніби непогано виходило. Про ефект тагого "обрізання" думати будуть потім, так би мовити по мірі настання проблеми.
  asti написав: Зачем станок?! Теперь достаточно просто повысить лимит по четырехлеткам
и вуаля! :) :)

Не забувайте про пониження % ставки. Інакше - це буде сигнал!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:08

  Zebra написав:Остались считанные недели до отстрела. Правительству срочно нужно включать печатный станок, чтоб закрыть дыры в бюджете 2019.

На счетах ЕКС 50 лярдов аккумулировано.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вашему вниманию,господа, свежая десятка позитивно-негативных фундаментальных факторов для курса национальной денежной единицы.

Оценивайте,кто согласен, плиз,

или критикуйте ( только не больно), кто считает иначе.


Итак, что с факторами давления вверх,или вниз у нас на моменте получается?

1.Газовая труба - если контракт на год, или вообще перекроют - доллар вверх,
если на 2-3 года подпишут - это позитив для гривны.Сюда же отнесем снижение напряжения на востоке,хоть какое-то, - это однозначно в пользу стабильности национальной денежной единицы, снижение, или повышение градуса всегда как-то отображалось

2.Макроэкономика - позитив для доллара пока что -
ВВП тормозит,
промка тормозит,
труд.ресурсы дают деру - хоть тушкой ,хоть чучелом,:(
дисбалансы нарастают, недовыполенния там всякие и т.п.,
сальдо товаров валит ракетой в пользу импорта,
еще немного и картоху ( дожились ведь до импорта чеснока, лука,картофеля) перестанут сажать, а на фига если импорт - дешевле, в польских "Бедронках" когда вывозят на тележке продукты ,которым до прострочки один день,прямо мордобитие начинается за право первым схватить побольше товара для перепродажи на наших рынках.

3.Пирамида из бумаг - пока что в пользу гривны, эту корову можно еще доить,хотя ,мне кажется, оптимизм спекулянтов не совсем безграничен.

4.Земля - была в пользу гривны и продавила зеленую бумажку ниже плинтуса, а вот как дальше - х.з., ведь много сил попытаются качнуть лодку, и на октябрь 2020-го что-то интуиция подсказывает - ничего не произойдет - как минимум отстрочка на какое-то время, многое уже сейчас неясно, поэтому я бы назвал на моменте этот фактор - нейтральным, ни вашим,ни нашим.

5.МВФ - если будет большая программа, то это позитив для гривны, если будет какая-то мелкая фиговина - негатив.

6.2020-й сотни миллиардов пойдут на погашение тела и процентов,2021-й - также нелегкий в этом плане, это определенное давление на гривну.

7.Психологический фактор - с одной стороны, поклонники евро-доллара деморализованы и спасаются бегством, паника в их рядах, с другой стороны - в бюджете 27 заложено и "всего лишь" 24-80 оглашалось как самый оптимистический супер-пупер сценарий.

8.Рукотворный фактор - вскоре эти хреновы пациенты клиники доктора Комаровского

поймут, что все-таки нет иного выхода как разбрасывать бабло с вертолетов,
а то так они все эти остатки экономики в затяжную депрессию впрягут,
доиграться можно - так что если совсем не идиоты, начнут понемножку продавливать немного курс гривны к ослаблению,
впрочем кто-сказал, что не идиоты , вопрос спорный и пока однозначного ответа на него нет - скажем так.

9.Сила американской и европейской экономики , соответствующая им инфляция и т.п. и с другой стороны сила украинской экономикой
( с землей в руки ограниченному числу лиц по дешаку , здравствуй, еще одна монополия,
с бюджетом целой большущей страны равным бюджету одного Берлина и т.п.)
- мировые сравнения не в пользу того, что жители стран восточной и западной Европы еще немного и дернут к нам шаурму продавать и на автомойки на подработки, ну или помидоры собирать на юге.

10.Фундаментальные факторы - украинская экономика все еще работает и будет в обозримые годы работать по типу отсталых русско-латино-американских моделей, а монопольно-олигархо-кланово-схемо-потоковая модель обречена на медленную деградацию.

И в силу как раз последнего десятого фактора, можно легко догадаться с трех раз -
каким будет курс украинской гривны в среднесрочной перспективе во всяком случае,
хотя в краткосрочке можно конечно еще немного поиграться в тигра в прыжке :)
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:29

  Автор77 написав:Вашему вниманию,господа, свежая десятка позитивно-негативных фундаментальных факторов для курса национальной денежной единицы.

И в силу как раз последнего десятого фактора, можно легко догадаться с трех раз -
каким будет курс украинской гривны в среднесрочной перспективе во всяком случае,
хотя в краткосрочке можно конечно еще немного поиграться в тигра в прыжке :)

Фактори які ви навели ми знаємо. Довгострокову перспективу - теж.
Всіх цікавить питання короткострокової перспективи, а особливо найближчих 2-3 місяці. Вгору будемо йти чи ні?
Відповіді на це питання поки що не має.
Тому якщо маєте здогадки - давайте. А якщо ні - чекаємо хоча б тиждень. Тоді буде додаткова інфа, щоб щось прогнозувати.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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