Додано: Чет 21 лис, 2019 14:11

Вашему вниманию,господа, свежая десятка позитивно-негативных фундаментальных факторов для курса национальной денежной единицы.Оценивайте,кто согласен, плиз,или критикуйте ( только не больно), кто считает иначе.Итак, что с факторами давления вверх,или вниз у нас на моменте получается?1.Газовая труба - если контракт на год, или вообще перекроют - доллар вверх,если на 2-3 года подпишут - это позитив для гривны.Сюда же отнесем снижение напряжения на востоке,хоть какое-то, - это однозначно в пользу стабильности национальной денежной единицы, снижение, или повышение градуса всегда как-то отображалось2.Макроэкономика - позитив для доллара пока что -ВВП тормозит,промка тормозит,труд.ресурсы дают деру - хоть тушкой ,хоть чучелом,:(дисбалансы нарастают, недовыполенния там всякие и т.п.,сальдо товаров валит ракетой в пользу импорта,еще немного и картоху ( дожились ведь до импорта чеснока, лука,картофеля) перестанут сажать, а на фига если импорт - дешевле, в польских "Бедронках" когда вывозят на тележке продукты ,которым до прострочки один день,прямо мордобитие начинается за право первым схватить побольше товара для перепродажи на наших рынках.3.Пирамида из бумаг - пока что в пользу гривны, эту корову можно еще доить,хотя ,мне кажется, оптимизм спекулянтов не совсем безграничен.4.Земля - была в пользу гривны и продавила зеленую бумажку ниже плинтуса, а вот как дальше - х.з., ведь много сил попытаются качнуть лодку, и на октябрь 2020-го что-то интуиция подсказывает - ничего не произойдет - как минимум отстрочка на какое-то время, многое уже сейчас неясно, поэтому я бы назвал на моменте этот фактор - нейтральным, ни вашим,ни нашим.5.МВФ - если будет большая программа, то это позитив для гривны, если будет какая-то мелкая фиговина - негатив.6.2020-й сотни миллиардов пойдут на погашение тела и процентов,2021-й - также нелегкий в этом плане, это определенное давление на гривну.7.Психологический фактор - с одной стороны, поклонники евро-доллара деморализованы и спасаются бегством, паника в их рядах, с другой стороны - в бюджете 27 заложено и "всего лишь" 24-80 оглашалось как самый оптимистический супер-пупер сценарий.8.Рукотворный фактор - вскоре эти хреновы пациенты клиники доктора Комаровскогопоймут, что все-таки нет иного выхода как разбрасывать бабло с вертолетов,а то так они все эти остатки экономики в затяжную депрессию впрягут,доиграться можно - так что если совсем не идиоты, начнут понемножку продавливать немного курс гривны к ослаблению,впрочем кто-сказал, что не идиоты , вопрос спорный и пока однозначного ответа на него нет - скажем так.9.Сила американской и европейской экономики , соответствующая им инфляция и т.п. и с другой стороны сила украинской экономикой( с землей в руки ограниченному числу лиц по дешаку , здравствуй, еще одна монополия,с бюджетом целой большущей страны равным бюджету одного Берлина и т.п.)- мировые сравнения не в пользу того, что жители стран восточной и западной Европы еще немного и дернут к нам шаурму продавать и на автомойки на подработки, ну или помидоры собирать на юге.10.Фундаментальные факторы - украинская экономика все еще работает и будет в обозримые годы работать по типу отсталых русско-латино-американских моделей, а монопольно-олигархо-кланово-схемо-потоковая модель обречена на медленную деградацию.И в силу как раз последнего десятого фактора, можно легко догадаться с трех раз -каким будет курс украинской гривны в среднесрочной перспективе во всяком случае,хотя в краткосрочке можно конечно еще немного поиграться в тигра в прыжке