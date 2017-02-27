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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2761276227632764>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 362
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 362
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:57

  Zebra написав:Остались считанные недели до отстрела. Правительству срочно нужно включать печатный станок, чтоб закрыть дыры в бюджете 2019.


"Бюджет Украины пухнет от денег, НБУ - от запасов, - Михаил Кухар"
https://www.youtube.com/watch?v=zf1mAMKkp1g
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

....
Востаннє редагувалось escobar в Чет 21 лис, 2019 15:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:00

  Realist написав:
  Автор77 написав:Вашему вниманию,господа, свежая десятка позитивно-негативных фундаментальных факторов для курса национальной денежной единицы.

И в силу как раз последнего десятого фактора, можно легко догадаться с трех раз -
каким будет курс украинской гривны в среднесрочной перспективе во всяком случае,
хотя в краткосрочке можно конечно еще немного поиграться в тигра в прыжке :)

Фактори які ви навели ми знаємо. Довгострокову перспективу - теж.
Всіх цікавить питання короткострокової перспективи, а особливо найближчих 2-3 місяці. Вгору будемо йти чи ні?
Відповіді на це питання поки що не має.
Тому якщо маєте здогадки - давайте. А якщо ні - чекаємо хоча б тиждень. Тоді буде додаткова інфа, щоб щось прогнозувати.


Ну - в короткострокову прогнозувати, а тим паче гратися - це гра у наперстки скоріше,занадто багато чого неочікуваного може вистрибнути, від чого стрілка качнеться.


А найближчі реперні точки у грудні - 9-те грудня Норманд, плюс статистика якась річна може підтянеться хоча б схематично - приблизно, газ це вже ближче до кінця місяця, знову ж така вага навіси у гривнях під кінець року та бажання пересічних зустріти новий рік у твердо-конвертованій мабуть все таки виграє перед традиційним зливом валюти на святкові подарунки та стіл, не сильно настрій витракчати зараз мені здається, витрати будуть,але помірні, і першу чергу за рахунок нахомяченої гривни, а не Н.З. в євро-долларах.
Для мене лише питання - коли зміниться короткостроковий тренд - перед новим роком безпосередньо чи все-таки після свят 15-20 січня,більше схиляюся,що перед святами,а не після.
Але в будь-якому разі вважаю - це вже навіть не очікування, це подія,до якої залишилося декілька тижнів при обох варіантах.

Нал ,до речі ,останній час вище МБ стабільно.
Очікування все-таки- на швидкий похід до 25 для початку,для старту,хоч довго на цій позначці не затримається,далі ще корекція догори чекає.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:28

  Автор77 написав:Для мене лише питання - коли зміниться короткостроковий тренд - перед новим роком безпосередньо чи все-таки після свят 15-20 січня,більше схиляюся,що перед святами,а не після.
Але в будь-якому разі вважаю - це вже навіть не очікування, це подія,до якої залишилося декілька тижнів при обох варіантах.

Нал ,до речі ,останній час вище МБ стабільно.
Очікування все-таки- на швидкий похід до 25 для початку,для старту,хоч довго на цій позначці не затримається,далі ще корекція догори чекає.

Прийнято. Очікуємо на коментар п. Ореста після 26 листопада та думки інших шанованих форумчан. Зробимо експеримент. Перевіримо чи валютний ринок в Україні піддається логіці чи це виключно інсайдерський ринок доступний тільки для обраних. Або ж щось середнє між цими двома варіантами.
Бо варіант із голосуванням вважаю не репрезентабельним. Адже прогноз потрібно підкріплювати арґументами.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:35

  Diablo1977 написав:
  freeze написав:

Вместо того, чтобы заявы публиковать, собрались бы и проголосовали за разблокировку ситуации, тоже время затратили бы, но с пользой.
Сборище нетрадиционных самокатчиков и грантоедов.



Привет ВСЕМ.
Был у нас Разумков сегодня , сказал ВСЕМ -Хрен вам а не мосты .
Денег нет .
В каске ходил ( зеленой)

..и еще Доллярчика в зам.министра заграничных дел.
Ну чтоб вместе зробыв страну....

Доброго времени суток, а Вы с кокого города, если не секрет, просто мосты - больная тема Запорожья вот и думаю :([/quote]


Здравствуйте .
Здоровья и Удачи Вам и Всем !
Запорожье .
Я там.
Название этого города произошло вовсе не от слова ПОРОГИ ....
....первыми словами ЗАПОР.
Испокон век мучаем анус .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хто там питав , чи варто в ОВГЗ зараз входити ?
Он приклад беріть :
Колишній депутат Верховної Ради та лідер Радикальної партії Олег Ляшко подав до НАЗК електронну декларацію, згідно з якою безробітний екснардеп володіє борговими цінними паперами/державними облігаціями на суму 10 млн 100 тисяч гривень.
Дата набуття права, зазначена у декларації, – це 30 жовтня 2019 року.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Такие как пан олеже через овгз вполне могут транши от рината леанидыча отбеливать, через год снимет и поминай как звали.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:53

  escobar написав:Такие как пан олеже через овгз вполне могут транши от рината леанидыча отбеливать, через год снимет и поминай как звали.


может и через час снять - как я логика?
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:58

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з.............21.11.2019............22.11.2019
дата розрахунку............20.11.2019............21.11.2019
Долар США...................2418,3603.............2419,3689
После полудня гривна отыграла 0.6 копейки.
Открылись на 5 копеек выше вчерашнего закрытия. Через 20 минут отступили на копейку, после 11 вернулись на уровень открытия. Незадолго до 12 началось снижение, за 40 минут опустились на 4 копейки. После этого наступил традиционный обеденный перерыв, который затянулся до 14-40. После этого опустились на копейку и больше не двигались.
Официальный курс встретили котировками 24.1500 - 24.1700. За день котировки упали на 5 копеек относительно открытия и установились на уровне вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2017 - 2649.22 (-230)
2018 - 2777.48 (-358)

2016 - 2578.38
2015 - 2398.45
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:06

  Moneta написав:
  escobar написав:Такие как пан олеже через овгз вполне могут транши от рината леанидыча отбеливать, через год снимет и поминай как звали.


может и через час снять - как я логика?


им в любой момент отдадут бабки. остальные в очередь за решением суда и потом с решением всех пошлют в ж... :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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