"Бюджет Украины пухнет от денег, НБУ - от запасов, - Михаил Кухар"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 лис, 2019 14:57
"Бюджет Украины пухнет от денег, НБУ - от запасов, - Михаил Кухар"
Додано: Чет 21 лис, 2019 14:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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Востаннє редагувалось escobar в Чет 21 лис, 2019 15:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 лис, 2019 15:00
Ну - в короткострокову прогнозувати, а тим паче гратися - це гра у наперстки скоріше,занадто багато чого неочікуваного може вистрибнути, від чого стрілка качнеться.
А найближчі реперні точки у грудні - 9-те грудня Норманд, плюс статистика якась річна може підтянеться хоча б схематично - приблизно, газ це вже ближче до кінця місяця, знову ж така вага навіси у гривнях під кінець року та бажання пересічних зустріти новий рік у твердо-конвертованій мабуть все таки виграє перед традиційним зливом валюти на святкові подарунки та стіл, не сильно настрій витракчати зараз мені здається, витрати будуть,але помірні, і першу чергу за рахунок нахомяченої гривни, а не Н.З. в євро-долларах.
Для мене лише питання - коли зміниться короткостроковий тренд - перед новим роком безпосередньо чи все-таки після свят 15-20 січня,більше схиляюся,що перед святами,а не після.
Але в будь-якому разі вважаю - це вже навіть не очікування, це подія,до якої залишилося декілька тижнів при обох варіантах.
Нал ,до речі ,останній час вище МБ стабільно.
Очікування все-таки- на швидкий похід до 25 для початку,для старту,хоч довго на цій позначці не затримається,далі ще корекція догори чекає.
Додано: Чет 21 лис, 2019 15:28
Прийнято. Очікуємо на коментар п. Ореста після 26 листопада та думки інших шанованих форумчан. Зробимо експеримент. Перевіримо чи валютний ринок в Україні піддається логіці чи це виключно інсайдерський ринок доступний тільки для обраних. Або ж щось середнє між цими двома варіантами.
Бо варіант із голосуванням вважаю не репрезентабельним. Адже прогноз потрібно підкріплювати арґументами.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Чет 21 лис, 2019 15:35
Доброго времени суток, а Вы с кокого города, если не секрет, просто мосты - больная тема Запорожья вот и думаю [/quote]
Здравствуйте .
Здоровья и Удачи Вам и Всем !
Запорожье .
Я там.
Название этого города произошло вовсе не от слова ПОРОГИ ....
....первыми словами ЗАПОР.
Испокон век мучаем анус .
Додано: Чет 21 лис, 2019 15:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хто там питав , чи варто в ОВГЗ зараз входити ?
Он приклад беріть :
Колишній депутат Верховної Ради та лідер Радикальної партії Олег Ляшко подав до НАЗК електронну декларацію, згідно з якою безробітний екснардеп володіє борговими цінними паперами/державними облігаціями на суму 10 млн 100 тисяч гривень.
Дата набуття права, зазначена у декларації, – це 30 жовтня 2019 року.
Додано: Чет 21 лис, 2019 15:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Такие как пан олеже через овгз вполне могут транши от рината леанидыча отбеливать, через год снимет и поминай как звали.
Додано: Чет 21 лис, 2019 15:53
может и через час снять - как я логика?
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Додано: Чет 21 лис, 2019 15:58
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з.............21.11.2019............22.11.2019
дата розрахунку............20.11.2019............21.11.2019
Долар США...................2418,3603.............2419,3689
После полудня гривна отыграла 0.6 копейки.
Открылись на 5 копеек выше вчерашнего закрытия. Через 20 минут отступили на копейку, после 11 вернулись на уровень открытия. Незадолго до 12 началось снижение, за 40 минут опустились на 4 копейки. После этого наступил традиционный обеденный перерыв, который затянулся до 14-40. После этого опустились на копейку и больше не двигались.
Официальный курс встретили котировками 24.1500 - 24.1700. За день котировки упали на 5 копеек относительно открытия и установились на уровне вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2017 - 2649.22 (-230)
2018 - 2777.48 (-358)
2016 - 2578.38
2015 - 2398.45
Додано: Чет 21 лис, 2019 16:06
им в любой момент отдадут бабки. остальные в очередь за решением суда и потом с решением всех пошлют в ж...
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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