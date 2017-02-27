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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 лис, 2019 16:14
Moneta написав: escobar написав:
Такие как пан олеже через овгз вполне могут транши от рината леанидыча отбеливать, через год снимет и поминай как звали.
может и через час снять - как я логика?
В странах золотого миллиарда на любую серьезную транзакцию могут затребовать подтверждение происхождения денег (читай требовать доказательство что это не чорное бабло), и конфисковать в случае его отсутствия.
А сумму погашенных овгз вполне можно предъявлять как белый доход.
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escobar
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Додано: Чет 21 лис, 2019 16:16
Zebra написав: escobar написав: Zebra написав:
Остались считанные недели до отстрела. Правительству срочно нужно включать печатный станок, чтоб закрыть дыры в бюджете 2019.
На счетах ЕКС 50 лярдов аккумулировано.
Которые предстоит обналичить.
В 2017 похожую сумму вливали, что совпало в ростом курса на 1,5 гривны.
В случае аналогии в нынешней ситуации это означает выход к верхней границе коридора, в котором висим еще с августа.
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escobar
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Додано: Чет 21 лис, 2019 16:22
Zebra написав: escobar написав: Zebra написав:
Остались считанные недели до отстрела. Правительству срочно нужно включать печатный станок, чтоб закрыть дыры в бюджете 2019.
На счетах ЕКС 50 лярдов аккумулировано.
Которые предстоит обналичить.
Если это действительно так, объясните какого не выплачивать зарплату бюджетникам?
более 3 млрд накапало с июля этого года
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EvgCapp
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Додано: Чет 21 лис, 2019 16:29
EvgCapp написав:
Если это действительно так, объясните какого не выплачивать зарплату бюджетникам?
более 3 млрд накапало с июля этого года
Так потому и зажимают гривну, чтобы доллар падал. "Это элементарно, Ватсон!"
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Искатель
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Додано: Чет 21 лис, 2019 17:34
Искатель
Как говорил ковбой Фрэнк Скримджер в «Приключениях принца Флоризеля» Стивенсона: «А здесь не чисто играют».
а шо делать?
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