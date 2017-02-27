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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2761276227632764

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 362
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 362
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:
  escobar написав:Такие как пан олеже через овгз вполне могут транши от рината леанидыча отбеливать, через год снимет и поминай как звали.


может и через час снять - как я логика?

В странах золотого миллиарда на любую серьезную транзакцию могут затребовать подтверждение происхождения денег (читай требовать доказательство что это не чорное бабло), и конфисковать в случае его отсутствия.

А сумму погашенных овгз вполне можно предъявлять как белый доход.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:16

  Zebra написав:
  escobar написав:
  Zebra написав:Остались считанные недели до отстрела. Правительству срочно нужно включать печатный станок, чтоб закрыть дыры в бюджете 2019.

На счетах ЕКС 50 лярдов аккумулировано.

Которые предстоит обналичить.

В 2017 похожую сумму вливали, что совпало в ростом курса на 1,5 гривны.

В случае аналогии в нынешней ситуации это означает выход к верхней границе коридора, в котором висим еще с августа.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:22

  Zebra написав:
  escobar написав:
  Zebra написав:Остались считанные недели до отстрела. Правительству срочно нужно включать печатный станок, чтоб закрыть дыры в бюджете 2019.

На счетах ЕКС 50 лярдов аккумулировано.

Которые предстоит обналичить.

Если это действительно так, объясните какого не выплачивать зарплату бюджетникам?
более 3 млрд накапало с июля этого года
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:29

  EvgCapp написав:Если это действительно так, объясните какого не выплачивать зарплату бюджетникам?
более 3 млрд накапало с июля этого года

Так потому и зажимают гривну, чтобы доллар падал. "Это элементарно, Ватсон!"
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:34

Искатель
Как говорил ковбой Фрэнк Скримджер в «Приключениях принца Флоризеля» Стивенсона: «А здесь не чисто играют».
а шо делать?
чик
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