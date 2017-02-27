В 2017 похожую сумму вливали, что совпало в ростом курса на 1,5 гривны.
В случае аналогии в нынешней ситуации это означает выход к верхней границе коридора, в котором висим еще с августа.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 лис, 2019 16:16
В 2017 похожую сумму вливали, что совпало в ростом курса на 1,5 гривны.
В случае аналогии в нынешней ситуации это означает выход к верхней границе коридора, в котором висим еще с августа.
Додано: Чет 21 лис, 2019 16:22
Если это действительно так, объясните какого не выплачивать зарплату бюджетникам?
более 3 млрд накапало с июля этого года
Додано: Чет 21 лис, 2019 16:29
Додано: Чет 21 лис, 2019 17:34
Искатель
Как говорил ковбой Фрэнк Скримджер в «Приключениях принца Флоризеля» Стивенсона: «А здесь не чисто играют».
а шо делать?
Додано: Чет 21 лис, 2019 18:12
... ризикну, бо по-іншому, вас тут не здивуєш!
... а можна підкріпити чуйкою?
- візьму на себе сміливість спрогнозувати(опираючись на свою "чуйку" ), що під і на Новий рік/до Різдва, будемо спостерігати кур на МБ і ЧР під 24!
- хоча похід на 26-26,50 - теж не виключаю!
... скажете, що дуже розмито?
- а ні!
- бо, прогноз у конкретих цифрах!
- тож, на Новий рік/і до Різдва буде курс долара, або 23,70-24,20(це вказую "верх", по якому ви зможете купити долар), або 26-26,50(теж вказую "верх")
... тож, думайТЕ! ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 21 лис, 2019 18:15
Долярчик
Долярчик, ти оприділись
чи з жінкою чи з коханкою, бо разом не бува..
думаЙЙ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 21 лис, 2019 18:39
... буваЄ!
- і все оприділено/визначено!
- буде менше 23,70
- чи буде 25,хх
- чи буде більше 26,50(на Новий рік рік/до Різдва в 2020р.)
- то це буде означати лише одне - з прогнозами мені потрібно буде зав'язувати!
- а так, то побачимо!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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