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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2761276227632764

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 362
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 362
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:16

  Zebra написав:
  escobar написав:
  Zebra написав:Остались считанные недели до отстрела. Правительству срочно нужно включать печатный станок, чтоб закрыть дыры в бюджете 2019.

На счетах ЕКС 50 лярдов аккумулировано.

Которые предстоит обналичить.

В 2017 похожую сумму вливали, что совпало в ростом курса на 1,5 гривны.

В случае аналогии в нынешней ситуации это означает выход к верхней границе коридора, в котором висим еще с августа.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:22

  Zebra написав:
  escobar написав:
  Zebra написав:Остались считанные недели до отстрела. Правительству срочно нужно включать печатный станок, чтоб закрыть дыры в бюджете 2019.

На счетах ЕКС 50 лярдов аккумулировано.

Которые предстоит обналичить.

Если это действительно так, объясните какого не выплачивать зарплату бюджетникам?
более 3 млрд накапало с июля этого года
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:29

  EvgCapp написав:Если это действительно так, объясните какого не выплачивать зарплату бюджетникам?
более 3 млрд накапало с июля этого года

Так потому и зажимают гривну, чтобы доллар падал. "Это элементарно, Ватсон!"
Искатель
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:34

Искатель
Как говорил ковбой Фрэнк Скримджер в «Приключениях принца Флоризеля» Стивенсона: «А здесь не чисто играют».
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:12

... ризикну, бо по-іншому, вас тут не здивуєш!

  Realist написав:Очікуємо на коментар п. Ореста після 26 листопада та думки інших шанованих форумчан. Зробимо експеримент. Перевіримо чи валютний ринок в Україні піддається логіці чи це виключно інсайдерський ринок доступний тільки для обраних. Або ж щось середнє між цими двома варіантами.
Бо варіант із голосуванням вважаю не репрезентабельним. Адже прогноз потрібно підкріплювати арґументами.

... а можна підкріпити чуйкою? :D

- візьму на себе сміливість спрогнозувати(опираючись на свою "чуйку" :mrgreen: ), що під і на Новий рік/до Різдва, будемо спостерігати кур на МБ і ЧР під 24!
- хоча похід на 26-26,50 - теж не виключаю!

... скажете, що дуже розмито?
- а ні!
- бо, прогноз у конкретих цифрах!

- тож, на Новий рік/і до Різдва буде курс долара, або 23,70-24,20(це вказую "верх", по якому ви зможете купити долар), або 26-26,50(теж вказую "верх")

... тож, думайТЕ! ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:15

Долярчик
Долярчик, ти оприділись
чи з жінкою чи з коханкою, бо разом не бува..

думаЙЙ
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:39

  greenozon написав:Долярчик
Долярчик, ти оприділись
чи з жінкою чи з коханкою, бо разом не бува..

думаЙЙ

... буваЄ! :mrgreen:

- і все оприділено/визначено!
- буде менше 23,70
- чи буде 25,хх
- чи буде більше 26,50(на Новий рік рік/до Різдва в 2020р.)
- то це буде означати лише одне - з прогнозами мені потрібно буде зав'язувати! :mrgreen:

- а так, то побачимо! :?:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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