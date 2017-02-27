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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2762276327642765

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 363
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не будет этого , не будет 30 и 27, выйдут по 22 как дети в школу .
RTT
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:20

  RTT написав:Не будет этого , не будет 30 и 27, выйдут по 22 как дети в школу .

Если, как современные дети, то могут быть варианты.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Игорь написав:Слишком много нецензурной лексики. Выглядит как юнец, желающий утвердиться перед старшими товарищами.


Дуба не ругается, он просто так разговаривает. Это разные вещи.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:33

  Игорь написав:Слишком много нецензурной лексики. Выглядит как юнец, желающий утвердиться перед старшими товарищами.

можно ещё рубашку обсудить....
интересно по сути кто нибудь выскажется?
edvardd
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