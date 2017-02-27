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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 лис, 2019 20:02
Не будет этого , не будет 30 и 27, выйдут по 22 как дети в школу .
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RTT
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Додано: Чет 21 лис, 2019 20:20
RTT написав:
Не будет этого , не будет 30 и 27, выйдут по 22 как дети в школу .
Если, как современные дети, то могут быть варианты.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 20:21
Игорь написав:Слишком много нецензурной лексики. Выглядит как юнец, желающий утвердиться перед старшими товарищами.
Дуба не ругается, он просто так разговаривает. Это разные вещи.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 20:33
Игорь написав:
Слишком много нецензурной лексики. Выглядит как юнец, желающий утвердиться перед старшими товарищами.
можно ещё рубашку обсудить....
интересно по сути кто нибудь выскажется?
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Чет 21 лис, 2019 10:26
ЛОБ
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