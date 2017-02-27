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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2763276427652766>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 364
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не будет этого , не будет 30 и 27, выйдут по 22 как дети в школу .
RTT
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:20

  RTT написав:Не будет этого , не будет 30 и 27, выйдут по 22 как дети в школу .

Если, как современные дети, то могут быть варианты.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Игорь написав:Слишком много нецензурной лексики. Выглядит как юнец, желающий утвердиться перед старшими товарищами.


Дуба не ругается, он просто так разговаривает. Это разные вещи.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:33

  Игорь написав:Слишком много нецензурной лексики. Выглядит как юнец, желающий утвердиться перед старшими товарищами.

можно ещё рубашку обсудить....
интересно по сути кто нибудь выскажется?
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:14

edvardd

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дарий
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:34

  Долярчик написав:
  greenozon написав:Долярчик
Долярчик, ти оприділись
чи з жінкою чи з коханкою, бо разом не бува..

думаЙЙ

... буваЄ! :mrgreen:

- і все оприділено/визначено!
- буде менше 23,70
- чи буде 25,хх
- чи буде більше 26,50(на Новий рік рік/до Різдва в 2020р.)
- то це буде означати лише одне - з прогнозами мені потрібно буде зав'язувати! :mrgreen:

- а так, то побачимо! :?:



Зеркаль отдыхает ...
Мысль , пораженная смыслом
холява
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/46039 ... v-17-raziv

Іноземці збільшили вкладення в українські облігації держпозики в 17 разів.Обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) України за тиждень зріс на 1,7 млрд грн, або на 1,6%, – до 105,2 млрд грн.
Як свідчать дані на сайті Національного банку України, обсяг вкладень нерезидентів у державні папери в порівнянні з початком року зріс 98,8 млрд грн, або майже в 17 разів.Зазначається, що частка нерезидентів на ринку ОВДП України зросла до 12,9%, в той час як на початок року цей показник був менше 1%.

Эти пациенты клиники доктора Комаровского напоминают мне детей,дорвавшихся до банок с вареньем в отсутствие взрослых:


Ребёнок против банки с вареньем (Время 1:06) -

https://ochepyatki.ru/view_video.php?viewkey=10b7aac

Клип очень напоминает схему ОВГЗ Украины.Предлагаю ознакомиться.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Главное без паники, про Пирамиду давно и уже много написано.
Пока рулит МВФ-НБУ (читаем ФРС где-то в душе) на моменте, може, шо -нибудь, путем,медленного снижения ставок, и, если, без внешних форссмажоров, с учетом опыта Старших товарищей и активности Молодых реформаторов, к 2021, как-то и выкарабкаемся.. :lol: 8)
Востаннє редагувалось дарий в Чет 21 лис, 2019 21:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/46028 ... nogo-fondu

В Рахунковій палаті назвали шляхи розв'язання проблеми боргу Пенсійного фонду

На этот счет свой вариант Милованов предлагал,
что в конечном итоге когда нибудь в будущем может привести к пополнению такого вот списка
еще одной на этот раз европейской страной :

Страны, где пенсии не выплачиваются:
Танзания
Нигерия
Афганистан
Ирак
Гондурас.
Страны с ограниченным выплатой пенсий:
Индия (пенсию получает только 12% населения)
Таиланд (пенсия выплачивается только госслужащим)
Пакистан (жители самостоятельно откладывают на пенсию)
Китай (на пенсию могут рассчитывать только жители города и госслужащие).

А тем временем:
Безоговорочным лидером по росту остается пожизненное денежное содержание судей,если на 1 июля 2018 года средний размер выплат составил 25 432 гривен, то в начале июля этого года он равнялся уже 45 305.

Знаю одну женщину судью, трое взрослых детей, недавно в новостройке центра города купила всем по офису - каждый по более чем 300 тыс.дол., сумма сделки - более 900 тыс.дол. от одного застройщика.Сдали в оренду каждый приблизительно плюс минус по 35-38 тыс. грн. в месяц.

Таким образом судейская семья получила более 100 тыс. грн. в месяц к судейской зарплате, правда сами дети уже взрослые также работают - нотариусами и т.п., так что в общем достаочно неплохом им ведется.

Может не на те вещи внимание обращаем ?

Вообще мне кажется общество ослепло, или заслепило его.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 21 лис, 2019 21:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:56

  холява написав:
  Долярчик написав:
  greenozon написав:Долярчик
Долярчик, ти оприділись
чи з жінкою чи з коханкою, бо разом не бува..

думаЙЙ

... буваЄ! :mrgreen:

- і все оприділено/визначено!
- буде менше 23,70
- чи буде 25,хх
- чи буде більше 26,50(на Новий рік рік/до Різдва в 2020р.)
- то це буде означати лише одне - з прогнозами мені потрібно буде зав'язувати! :mrgreen:

- а так, то побачимо! :?:



Зеркаль отдыхает ...
Мысль , пораженная смыслом

... так я вас ще здивую :mrgreen: - так, як ви по інших гілках не дуже ходите, то ловіть...

Vint написав:
платят налогов меньше, чем нужно для пенсии на одного пенсионера.
====
(відповідь)
... Я, ВЗАГАЛІ НЕ ЗНАЮ, ЧОГО З МЕНЕ ЗДИРАТИ ОТО ЄСВ, ЯКЩО ПЕНСІЇ МЕНІ ШВИДШЕ ЩО НЕ БУДЕ!!!?(а мені її і не треба/я на неї і не розраховую!!! )
- і не треба зараз казати: ну це, щоб пенсію отримували твої батьки...
- З МОЇХ БАТЬКІВ ВСЕ ЖИТТЯ СТЯГУВАЛИ ПОДАТКИ - ТОЖ ВОНИ НА НЕЇ ЗАРОБИЛИ І ВІДКЛАЛИ(У ДЕРЖАВУ) ДАВНИМ-ДАВНО, І МАЮТЬ ПОВНЕ ПРАВО ОТРИМУВАТИ ГІДНУ ПЕНСІЮ, А НЕ ЦІ НІЩЕБРОДСЬКІ КОПІЙКИ 2 000грн!!!

- а ще скільки людей НЕ доживають до пенсії, то куди ті гроші йдуть?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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