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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 лис, 2019 20:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не будет этого , не будет 30 и 27, выйдут по 22 как дети в школу .
Додано: Чет 21 лис, 2019 20:20
Если, как современные дети, то могут быть варианты.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 21 лис, 2019 20:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Дуба не ругается, он просто так разговаривает. Это разные вещи.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 21 лис, 2019 20:33
Додано: Чет 21 лис, 2019 21:14
Додано: Чет 21 лис, 2019 21:34
Зеркаль отдыхает ...
Мысль , пораженная смыслом
Додано: Чет 21 лис, 2019 21:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/46039 ... v-17-raziv
Іноземці збільшили вкладення в українські облігації держпозики в 17 разів.Обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) України за тиждень зріс на 1,7 млрд грн, або на 1,6%, – до 105,2 млрд грн.
Як свідчать дані на сайті Національного банку України, обсяг вкладень нерезидентів у державні папери в порівнянні з початком року зріс 98,8 млрд грн, або майже в 17 разів.Зазначається, що частка нерезидентів на ринку ОВДП України зросла до 12,9%, в той час як на початок року цей показник був менше 1%.
Эти пациенты клиники доктора Комаровского напоминают мне детей,дорвавшихся до банок с вареньем в отсутствие взрослых:
Ребёнок против банки с вареньем (Время 1:06) -
Клип очень напоминает схему ОВГЗ Украины.Предлагаю ознакомиться.
Додано: Чет 21 лис, 2019 21:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Главное без паники, про Пирамиду давно и уже много написано.
Пока рулит МВФ-НБУ (читаем ФРС где-то в душе) на моменте, може, шо -нибудь, путем,медленного снижения ставок, и, если, без внешних форссмажоров, с учетом опыта Старших товарищей и активности Молодых реформаторов, к 2021, как-то и выкарабкаемся..
Востаннє редагувалось дарий в Чет 21 лис, 2019 21:57, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 21 лис, 2019 21:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/46028 ... nogo-fondu
В Рахунковій палаті назвали шляхи розв'язання проблеми боргу Пенсійного фонду
На этот счет свой вариант Милованов предлагал,
что в конечном итоге когда нибудь в будущем может привести к пополнению такого вот списка
еще одной на этот раз европейской страной :
Страны, где пенсии не выплачиваются:
Танзания
Нигерия
Афганистан
Ирак
Гондурас.
Страны с ограниченным выплатой пенсий:
Индия (пенсию получает только 12% населения)
Таиланд (пенсия выплачивается только госслужащим)
Пакистан (жители самостоятельно откладывают на пенсию)
Китай (на пенсию могут рассчитывать только жители города и госслужащие).
А тем временем:
Безоговорочным лидером по росту остается пожизненное денежное содержание судей,если на 1 июля 2018 года средний размер выплат составил 25 432 гривен, то в начале июля этого года он равнялся уже 45 305.
Знаю одну женщину судью, трое взрослых детей, недавно в новостройке центра города купила всем по офису - каждый по более чем 300 тыс.дол., сумма сделки - более 900 тыс.дол. от одного застройщика.Сдали в оренду каждый приблизительно плюс минус по 35-38 тыс. грн. в месяц.
Таким образом судейская семья получила более 100 тыс. грн. в месяц к судейской зарплате, правда сами дети уже взрослые также работают - нотариусами и т.п., так что в общем достаочно неплохом им ведется.
Может не на те вещи внимание обращаем ?
Вообще мне кажется общество ослепло, или заслепило его.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 21 лис, 2019 21:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 лис, 2019 21:56
... так я вас ще здивую - так, як ви по інших гілках не дуже ходите, то ловіть...
Vint написав:
платят налогов меньше, чем нужно для пенсии на одного пенсионера.
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(відповідь)
... Я, ВЗАГАЛІ НЕ ЗНАЮ, ЧОГО З МЕНЕ ЗДИРАТИ ОТО ЄСВ, ЯКЩО ПЕНСІЇ МЕНІ ШВИДШЕ ЩО НЕ БУДЕ!!!?(а мені її і не треба/я на неї і не розраховую!!! )
- і не треба зараз казати: ну це, щоб пенсію отримували твої батьки...
- З МОЇХ БАТЬКІВ ВСЕ ЖИТТЯ СТЯГУВАЛИ ПОДАТКИ - ТОЖ ВОНИ НА НЕЇ ЗАРОБИЛИ І ВІДКЛАЛИ(У ДЕРЖАВУ) ДАВНИМ-ДАВНО, І МАЮТЬ ПОВНЕ ПРАВО ОТРИМУВАТИ ГІДНУ ПЕНСІЮ, А НЕ ЦІ НІЩЕБРОДСЬКІ КОПІЙКИ 2 000грн!!!
- а ще скільки людей НЕ доживають до пенсії, то куди ті гроші йдуть?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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