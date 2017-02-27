Додано: Чет 21 лис, 2019 21:51

В Рахунковій палаті назвали шляхи розв'язання проблеми боргу Пенсійного фондуНа этот счет свой вариант Милованов предлагал,что в конечном итоге когда нибудь в будущем может привести к пополнению такого вот спискаеще одной на этот раз европейской страной :Страны, где пенсии не выплачиваются:ТанзанияНигерияАфганистанИракГондурас.Страны с ограниченным выплатой пенсий:Индия (пенсию получает только 12% населения)Таиланд (пенсия выплачивается только госслужащим)Пакистан (жители самостоятельно откладывают на пенсию)Китай (на пенсию могут рассчитывать только жители города и госслужащие).А тем временем:Безоговорочным лидером по росту остается пожизненное денежное содержание судей,если на 1 июля 2018 года средний размер выплат составил 25 432 гривен, то в начале июля этого года он равнялся уже 45 305.Знаю одну женщину судью, трое взрослых детей, недавно в новостройке центра города купила всем по офису - каждый по более чем 300 тыс.дол., сумма сделки - более 900 тыс.дол. от одного застройщика.Сдали в оренду каждый приблизительно плюс минус по 35-38 тыс. грн. в месяц.Таким образом судейская семья получила более 100 тыс. грн. в месяц к судейской зарплате, правда сами дети уже взрослые также работают - нотариусами и т.п., так что в общем достаочно неплохом им ведется.Может не на те вещи внимание обращаем ?Вообще мне кажется общество ослепло, или заслепило его.