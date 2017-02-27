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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2763276427652766

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 364
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:56

  Автор77 написав:Знаю одну женщину судью, трое взрослых детей, недавно в новостройке центра города купила всем по офису - каждый по более чем 300 тыс.дол., сумма сделки - более 900 тыс.дол. от одного застроойщика.
Что-то вы много знаете.
Спите-то хорошо??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:59

  дарий написав:Главное без паники, про Пирамиду давно и уже много написано.
Пока рулит МВФ-НБУ (читаем ФРС где-то в душе) на моменте, може, шо -нибудь, путем медленного снижения ставок, и, если, без внешних форссмажоров, с учетом опыта Старших товарищей и активности Молодых реформаторов, к 2021, как-то и выкарабкаемся.. :lol: 8)
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:04

  edvardd написав:
  Игорь написав:Слишком много нецензурной лексики. Выглядит как юнец, желающий утвердиться перед старшими товарищами.

можно ещё рубашку обсудить....
интересно по сути кто нибудь выскажется?

Трахнули на улице как-то раз депутатшу одну. Ну тут у них шум
поднялся, соорудили экстренное заседание и, значит, опрашивают
у всех мнения. Одного спросили:
- Что вы думаете по этому поводу?
- Я думаю это было заказное изнасилование.
- Почему???
- Потому, что было произведено контрольное изнасилование в голову.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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