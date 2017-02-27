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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 лис, 2019 21:56
Автор77 написав:
Знаю одну женщину судью, трое взрослых детей, недавно в новостройке центра города купила всем по офису - каждый по более чем 300 тыс.дол., сумма сделки - более 900 тыс.дол. от одного застроойщика.
Что-то вы много знаете.
Спите-то хорошо??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Чет 21 лис, 2019 21:59
дарий написав:
Главное без паники, про Пирамиду давно и уже много написано.
Пока рулит МВФ-НБУ (читаем ФРС где-то в душе) на моменте, може, шо -нибудь, путем медленного снижения ставок, и, если, без внешних форссмажоров, с учетом опыта Старших товарищей и активности Молодых реформаторов, к 2021, как-то и выкарабкаемся..
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Додано: Чет 21 лис, 2019 22:04
edvardd написав: Игорь написав:
Слишком много нецензурной лексики. Выглядит как юнец, желающий утвердиться перед старшими товарищами.
можно ещё рубашку обсудить....
интересно по сути кто нибудь выскажется?
Трахнули на улице как-то раз депутатшу одну. Ну тут у них шум
поднялся, соорудили экстренное заседание и, значит, опрашивают
у всех мнения. Одного спросили:
- Что вы думаете по этому поводу?
- Я думаю это было заказное изнасилование.
- Почему???
- Потому, что было произведено контрольное изнасилование в голову.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Чет 21 лис, 2019 10:26
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