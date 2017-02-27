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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2763276427652766

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 364
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:56

  Автор77 написав:Знаю одну женщину судью, трое взрослых детей, недавно в новостройке центра города купила всем по офису - каждый по более чем 300 тыс.дол., сумма сделки - более 900 тыс.дол. от одного застроойщика.
Что-то вы много знаете.
Спите-то хорошо??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:59

  дарий написав:Главное без паники, про Пирамиду давно и уже много написано.
Пока рулит МВФ-НБУ (читаем ФРС где-то в душе) на моменте, може, шо -нибудь, путем медленного снижения ставок, и, если, без внешних форсмажоров, с учетом опыта Старших товарищей и активности Молодых реформаторов, к 2021, как-то и выкарабкаемся.. :lol: 8)
Востаннє редагувалось дарий в Чет 21 лис, 2019 22:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:04

  edvardd написав:
  Игорь написав:Слишком много нецензурной лексики. Выглядит как юнец, желающий утвердиться перед старшими товарищами.

можно ещё рубашку обсудить....
интересно по сути кто нибудь выскажется?

Трахнули на улице как-то раз депутатшу одну. Ну тут у них шум
поднялся, соорудили экстренное заседание и, значит, опрашивают
у всех мнения. Одного спросили:
- Что вы думаете по этому поводу?
- Я думаю это было заказное изнасилование.
- Почему???
- Потому, что было произведено контрольное изнасилование в голову.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Страны, где пенсии не выплачиваются:
Танзания
Нигерия
Афганистан
Ирак
Гондурас.
Страны с ограниченным выплатой пенсий:
Индия (пенсию получает только 12% населения)
Таиланд (пенсия выплачивается только госслужащим)
Пакистан (жители самостоятельно откладывают на пенсию)
Китай (на пенсию могут рассчитывать только жители города и госслужащие).


Там в фаворе Бангладеш вроде бы...
Нам отопление мешает...
Научимся экскрементами себя обогревать (это уже давно практикуется в пустынях Аравии и Африки), глядишь, и пенсия не нужна. :wink:
Востаннє редагувалось дарий в Чет 21 лис, 2019 22:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...вечір акуїтєльних розповідей! ©®™ :mrgreen:
... а завтра ще тільки п'ятниця... :P
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:17

  Долярчик написав:
  холява написав:[quote="
Зеркаль отдыхает ...
Мысль , пораженная смыслом

... так я вас ще здивую :mrgreen: - так, як ви по інших гілках не дуже ходите, то ловіть...

Vint написав:
платят налогов меньше, чем нужно для пенсии на одного пенсионера.
====
(відповідь)
... Я, ВЗАГАЛІ НЕ ЗНАЮ, ЧОГО З МЕНЕ ЗДИРАТИ ОТО ЄСВ, ЯКЩО ПЕНСІЇ МЕНІ ШВИДШЕ ЩО НЕ БУДЕ!!!?(а мені її і не треба/я на неї і не розраховую!!! )
- і не треба зараз казати: ну це, щоб пенсію отримували твої батьки...
- З МОЇХ БАТЬКІВ ВСЕ ЖИТТЯ СТЯГУВАЛИ ПОДАТКИ - ТОЖ ВОНИ НА НЕЇ ЗАРОБИЛИ І ВІДКЛАЛИ(У ДЕРЖАВУ) ДАВНИМ-ДАВНО, І МАЮТЬ ПОВНЕ ПРАВО ОТРИМУВАТИ ГІДНУ ПЕНСІЮ, А НЕ ЦІ НІЩЕБРОДСЬКІ КОПІЙКИ 2 000грн!!!

- а ще скільки людей НЕ доживають до пенсії, то куди ті гроші йдуть?

... а як і це - мало здивує.... - то я і ще маю козер в рукаві :mrgreen:

SAndriy1 написав:
Тобто, ціни зробили нас разом

(відповідь)
... от що-що, а ціни - то точно зробили НАС УСІХ разом!

- мав надію, що ціни будуть триматись на місці, а вже з початком Нового року, будуть по-трохи, спадати....
- але, дивлячись на ціни продуктів(а їх потрібно купувати ЩОДНЯ! )
- і ціни(як не дивно), на нерухомість... - то вже думається, що якась "дурна ракета #туземун стартанула у Рай, а нас тут всіх залишила у пеклі варитись"!
- хоч Зе, я у цьому не звинувачую, але вже і він має це помічати(радники мають шепотіти йому на вухо про це) - і вже, по-трохи, повинен щось з тим робити!!!
- особисто я йому дав термін до середини літа(рік на посаді буде), а там вже і мого терпіння не вистачить, якщо хоч МІНІМАЛЬНИХ змін на краще не побачу!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:22

  дарий написав:
  Автор77 написав:Страны, где пенсии не выплачиваются:
Танзания
Нигерия
Афганистан
Ирак
Гондурас.
Страны с ограниченным выплатой пенсий:
Индия (пенсию получает только 12% населения)
Таиланд (пенсия выплачивается только госслужащим)
Пакистан (жители самостоятельно откладывают на пенсию)
Китай (на пенсию могут рассчитывать только жители города и госслужащие).


Там в фаворе Бангладеш вроде бы...
Нам отопление мешает...
Научимся экскрементами себя обогревать (это уже давно практикуется в пустынях Аравии и Африки), глядишь, и пенсия не нужна. :wink:


Учитывая, что уже сейчас плательщиков ЄСВ меньше, чем количество пенсионеров, то не за горами ситуация, когда пенсионный возраст будут подымать дальше.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хтоб сомневался, надеюсь,хотяб форумчане не сильно на пенсию рассчитывают...
:mrgreen:
Ну, развешогроши, вложенные в пенсионные фонды, но то таке. :roll: :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:39

  дарий написав:Хтоб сомневался, надеюсь,хотяб форумчане не сильно на пенсию рассчитывают...
:mrgreen:

Верно, о том чтобы уже сейчас не обеспечивать пенсией очередного продажного судью или иного слугу народа лучше задуматься немедля.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:44

ruvex
Плюс за "немедля"...
Спасибо! :D
дарий
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