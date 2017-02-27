Додано: Чет 21 лис, 2019 22:17

Долярчик написав: холява написав: [quote="

Зеркаль отдыхает ...

Мысль , пораженная смыслом [quote="Зеркаль отдыхает ...Мысль , пораженная смыслом

... так я вас ще здивую - так, як ви по інших гілках не дуже ходите, то ловіть...



Vint написав:

платят налогов меньше, чем нужно для пенсии на одного пенсионера.

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(відповідь)

... Я, ВЗАГАЛІ НЕ ЗНАЮ, ЧОГО З МЕНЕ ЗДИРАТИ ОТО ЄСВ, ЯКЩО ПЕНСІЇ МЕНІ ШВИДШЕ ЩО НЕ БУДЕ!!!?(а мені її і не треба/я на неї і не розраховую!!! )

- і не треба зараз казати: ну це, щоб пенсію отримували твої батьки...

- З МОЇХ БАТЬКІВ ВСЕ ЖИТТЯ СТЯГУВАЛИ ПОДАТКИ - ТОЖ ВОНИ НА НЕЇ ЗАРОБИЛИ І ВІДКЛАЛИ(У ДЕРЖАВУ) ДАВНИМ-ДАВНО, І МАЮТЬ ПОВНЕ ПРАВО ОТРИМУВАТИ ГІДНУ ПЕНСІЮ, А НЕ ЦІ НІЩЕБРОДСЬКІ КОПІЙКИ 2 000грн!!!



- а ще скільки людей НЕ доживають до пенсії, то куди ті гроші йдуть? ... так я вас ще здивую- так, як ви по інших гілках не дуже ходите, то ловіть...Vint написав:платят налогов меньше, чем нужно для пенсии на одного пенсионера.====(відповідь)... Я, ВЗАГАЛІ НЕ ЗНАЮ, ЧОГО З МЕНЕ ЗДИРАТИ ОТО ЄСВ, ЯКЩО ПЕНСІЇ МЕНІ ШВИДШЕ ЩО НЕ БУДЕ!!!?(а мені її і не треба/я на неї і не розраховую!!! )- і не треба зараз казати: ну це, щоб пенсію отримували твої батьки...- З МОЇХ БАТЬКІВ ВСЕ ЖИТТЯ СТЯГУВАЛИ ПОДАТКИ - ТОЖ ВОНИ НА НЕЇ ЗАРОБИЛИ І ВІДКЛАЛИ(У ДЕРЖАВУ) ДАВНИМ-ДАВНО, І МАЮТЬ ПОВНЕ ПРАВО ОТРИМУВАТИ ГІДНУ ПЕНСІЮ, А НЕ ЦІ НІЩЕБРОДСЬКІ КОПІЙКИ 2 000грн!!!- а ще скільки людей НЕ доживають до пенсії, то куди ті гроші йдуть?

... а як і це - мало здивує.... - то я і ще маю козер в рукавіSAndriy1 написав:Тобто, ціни зробили нас разом(відповідь)... от що-що, а ціни - то точно зробили НАС УСІХ разом!- мав надію, що ціни будуть триматись на місці, а вже з початком Нового року, будуть по-трохи, спадати....- але, дивлячись на ціни продуктів(а їх потрібно купувати ЩОДНЯ! )- і ціни(як не дивно), на нерухомість... - то вже думається, що якась "дурна ракета #туземун стартанула у Рай, а нас тут всіх залишила у пеклі варитись"!- хоч Зе, я у цьому не звинувачую, але вже і він має це помічати(радники мають шепотіти йому на вухо про це) - і вже, по-трохи, повинен щось з тим робити!!!- особисто я йому дав термін до середини літа(рік на посаді буде), а там вже і мого терпіння не вистачить, якщо хоч МІНІМАЛЬНИХ змін на краще не побачу!