Что-то вы много знаете.
Спите-то хорошо??
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 лис, 2019 21:56
Что-то вы много знаете.
Спите-то хорошо??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 21 лис, 2019 21:59
Востаннє редагувалось дарий в Чет 21 лис, 2019 22:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 лис, 2019 22:04
Трахнули на улице как-то раз депутатшу одну. Ну тут у них шум
поднялся, соорудили экстренное заседание и, значит, опрашивают
у всех мнения. Одного спросили:
- Что вы думаете по этому поводу?
- Я думаю это было заказное изнасилование.
- Почему???
- Потому, что было произведено контрольное изнасилование в голову.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Чет 21 лис, 2019 22:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Там в фаворе Бангладеш вроде бы...
Нам отопление мешает...
Научимся экскрементами себя обогревать (это уже давно практикуется в пустынях Аравии и Африки), глядишь, и пенсия не нужна.
Востаннє редагувалось дарий в Чет 21 лис, 2019 22:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 лис, 2019 22:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...вечір акуїтєльних розповідей! ©®™
... а завтра ще тільки п'ятниця...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 21 лис, 2019 22:17
... а як і це - мало здивує.... - то я і ще маю козер в рукаві
SAndriy1 написав:
Тобто, ціни зробили нас разом
(відповідь)
... от що-що, а ціни - то точно зробили НАС УСІХ разом!
- мав надію, що ціни будуть триматись на місці, а вже з початком Нового року, будуть по-трохи, спадати....
- але, дивлячись на ціни продуктів(а їх потрібно купувати ЩОДНЯ! )
- і ціни(як не дивно), на нерухомість... - то вже думається, що якась "дурна ракета #туземун стартанула у Рай, а нас тут всіх залишила у пеклі варитись"!
- хоч Зе, я у цьому не звинувачую, але вже і він має це помічати(радники мають шепотіти йому на вухо про це) - і вже, по-трохи, повинен щось з тим робити!!!
- особисто я йому дав термін до середини літа(рік на посаді буде), а там вже і мого терпіння не вистачить, якщо хоч МІНІМАЛЬНИХ змін на краще не побачу!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 21 лис, 2019 22:22
Учитывая, что уже сейчас плательщиков ЄСВ меньше, чем количество пенсионеров, то не за горами ситуация, когда пенсионный возраст будут подымать дальше.
Додано: Чет 21 лис, 2019 22:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хтоб сомневался, надеюсь,хотяб форумчане не сильно на пенсию рассчитывают...
Ну, развешогроши, вложенные в пенсионные фонды, но то таке.
Додано: Чет 21 лис, 2019 22:39
Верно, о том чтобы уже сейчас не обеспечивать пенсией очередного продажного судью или иного слугу народа лучше задуматься немедля.
Black Jack - White Business
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