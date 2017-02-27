Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:25

На текущий момент главный иностранный депозитарий, в котором сосредоточены украинские ОВГЗ — это Clearstream. Он немецкий, и в нем находится гособлигаций нашего Минфина на 52 млрд грн.Александр Дубинский назвал ключевых покупателей портфеля, сформированного в Clearstream:75% гособлигаций купил Citigroup (Лондон);10% — ICBC Standard Bank;7,5% — Goldman Sachs;4,2% — Merrill Lynch;2,6% — JPMorgan Chase;остальное — другие нерезиденты.«Это брокеры, которые получили указание купить бумаги, и вывести на счета. Учитывать их не в украинском Ситибанке или ING Bank, а именно в Clearstream — заграничном депозитарии. Для чего? Чтобы никто не мог узнать конечных держателей бумаг, например, при расследовании уголовного дела», — подчеркнул народный депутат.И сразу напомнил, что особенно активно финансовая пирамида ОВГЗ начала расти в 2019 году, после прихода на должность председателя Нацбанка Яков Смолий.«Я вам гарантирую, что Нацбанк не знает, кто является конечным держателем ОВГЗ, и получить эту информацию не может. Потому что у него нет на это полномочий. Если регулятор в Британии или Германии захочет получить информацию о конечных держателей ОВГЗ — он их получит, а украинский НБУ — нет», — заметил Александр Дубинский.