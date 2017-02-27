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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2762276327642765

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 365
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Главное без паники, про Пирамиду давно и уже много написано.
Пока рулит МВФ-НБУ (читаем ФРС где-то в душе) на моменте, може, шо -нибудь, путем,медленного снижения ставок, и, если, без внешних форссмажоров, с учетом опыта Старших товарищей и активности Молодых реформаторов, к 2021, как-то и выкарабкаемся.. :lol: 8)
Востаннє редагувалось дарий в Чет 21 лис, 2019 21:57, всього редагувалось 2 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:59

  дарий написав:Главное без паники, про Пирамиду давно и уже много написано.
Пока рулит МВФ-НБУ (читаем ФРС где-то в душе) на моменте, може, шо -нибудь, путем медленного снижения ставок, и, если, без внешних форсмажоров, с учетом опыта Старших товарищей и активности Молодых реформаторов, к 2021, как-то и выкарабкаемся.. :lol: 8)
Востаннє редагувалось дарий в Чет 21 лис, 2019 22:46, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 08:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Где отскок, меня сегодня горит, валюту надо сдавать(
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:14

Зашел на страничку рейтингового агентства Moody's.
А там заголовки один лучше другого.

"Прогноз по банковской системе Германии меняется на негативный"
21 НОЯБРЯ 2019|MOODY'S INVESTORS SERVICE
Рентабельность и общая кредитоспособность банков в Германии снизятся в течение следующих 12-18 месяцев, поскольку сверхнизкие процентные ставки продолжают усугублять сложные условия работы в системе. Коммерческие банки и финансируемые депозитами учреждения, в частности, будут изо всех сил пытаться перевыполнить свои расходы, даже если резервы на случай потери займа будут на неустойчивом минимуме.


"Негативный прогноз для глобальный развивающихся рынков на 2020 год"
Наш негативный прогноз отражает продолжающееся замедление роста на глобальном и развивающемся рынках с изменениями в торговой политике, политических приоритетах и ​​финансовых потоках. На этом фоне эмитенты долговых обязательств развивающихся рынков более уязвимы перед внезапными потрясениями.


"Возникающий дефицит текущего платежного баланса Китая поставит под угрозу долгосрочную финансовую стабильность, создав угрозу для кредитного качества
Китай: увеличение кредитной дифференциации между регионами и секторами"
Переход к дефициту - поскольку быстро стареющее население Китая и другие социальные тенденции ведут к снижению сбережений - могут повлиять на кредитный профиль суверенного государства, если это произойдет быстрее и в большей степени, чем мы ожидаем в настоящее время.

https://www.moodys.com/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что там с МВФ? Сегодня последний день работы миссии. Прес-релиз уже опубликовали?
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:22

  zzzzzz написав:Зашел на страничку рейтингового агентства Moody's.
А там заголовки один лучше другого.

куда ты торопишься? еще не все в облигациях. хватит нагнетать :D
покупайте наших слонов (с)

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:24

Yuri_T
Ты как всегда на оптимизме :D
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:25

На текущий момент главный иностранный депозитарий, в котором сосредоточены украинские ОВГЗ — это Clearstream. Он немецкий, и в нем находится гособлигаций нашего Минфина на 52 млрд грн.

Александр Дубинский назвал ключевых покупателей портфеля, сформированного в Clearstream:

75% гособлигаций купил Citigroup (Лондон);
10% — ICBC Standard Bank;
7,5% — Goldman Sachs;
4,2% — Merrill Lynch;
2,6% — JPMorgan Chase;
остальное — другие нерезиденты.
«Это брокеры, которые получили указание купить бумаги, и вывести на счета. Учитывать их не в украинском Ситибанке или ING Bank, а именно в Clearstream — заграничном депозитарии. Для чего? Чтобы никто не мог узнать конечных держателей бумаг, например, при расследовании уголовного дела», — подчеркнул народный депутат.

И сразу напомнил, что особенно активно финансовая пирамида ОВГЗ начала расти в 2019 году, после прихода на должность председателя Нацбанка Яков Смолий.

«Я вам гарантирую, что Нацбанк не знает, кто является конечным держателем ОВГЗ, и получить эту информацию не может. Потому что у него нет на это полномочий. Если регулятор в Британии или Германии захочет получить информацию о конечных держателей ОВГЗ — он их получит, а украинский НБУ — нет», — заметил Александр Дубинский.

https://dubinsky.pro/news/dubinskiy-naz ... nskih-ovgz
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:38

Появился анонс аукциона на вторник.
Лимиты не подняли .

6 мес - 300 млн
12 мес - 500 млн
4 года - 2,5 млрд.
Живите своим умом!
zzzzzz
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