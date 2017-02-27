Уважаемые коллеги, не могли бы Вы не постить сюда Дубинского?
Я бы даже предложил банить за упоминание этого персонажа.
Как в сое время делал ДС, при ссылках на Охри.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Уважаемые коллеги, не могли бы Вы не постить сюда Дубинского?
Я бы даже предложил банить за упоминание этого персонажа.
Как в сое время делал ДС, при ссылках на Охри.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А какое из предложений в процитированном не соответствует действительности ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Здесь и так даже ночами кого-то так коробит, что до бессонницы не далеко.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:06
да пусть он хоть сто раз прав.
но тупо тошнит от таких сволочей, что кормясь с рук олигархов, джинсуя, занимаясь платным черным PR, отмывая свой чёрный кэш еще и не стесняются заполнять собой информ.пространство с поучениями.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А что это Дубинский говорил за облигации в грн которые привязаны к курсу доллара, такое есть или фантазии?
Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не важно, например, кто выложил видео на Ютуб Стерненко, Шарий, Парубий или Лукаш.
Единственно важно, что происходит на видео. Прятаться от информации можно, но тогда не будет всей полноты картины.
А то будет как с рыбой в юмореске, тут заворачивали, тут не заворачивали.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:15
Можете сами проверить в официальных источниках:
Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:17
А для чого нагнітати. Що від того зміниться якщо НБУ буде знати хто купляє ОВДП? Що будуть казати - ось цьому продамо а ось цьому ні? Бо він поганий і пальчиком так пожурять ай-яй-яй!
Ситуація по ОВДП напружена, але поки ставки падають і діють ліміти на залучення - процес виглядає абсолютно прозоро. Багатьом все це теж не подобається, але всі розуміють чому так відбувається. А Дубік просто хоче хайпу. У нас же ж хто більше та голосніше кричить - того і тапки...
Ну а в контексті валюти поки що без змін. Дивимось на новинний фон та чекаємо відсоткові ставки та попит на ОВДП у вівторок. Великих амплітуд коливань поки що не передбачається, що вже є добре.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:17
Живите своим умом!
Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:28
Особенности национальной свободы слова.
Black Jack - White Business
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