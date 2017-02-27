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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 27642765276627672768>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 365
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уважаемые коллеги, не могли бы Вы не постить сюда Дубинского?
Я бы даже предложил банить за упоминание этого персонажа.
Как в сое время делал ДС, при ссылках на Охри.
Моё среднесрочное кредо:
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vovan_prm написав:Уважаемые коллеги, не могли бы Вы не постить сюда Дубинского?
Я бы даже предложил банить за упоминание этого персонажа.
Как в сое время делал ДС, при ссылках на Охри.


А какое из предложений в процитированном не соответствует действительности ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здесь и так даже ночами кого-то так коробит, что до бессонницы не далеко.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:06

  freeze написав:А какое из предложений в процитированном не соответствует действительности ?

да пусть он хоть сто раз прав.
но тупо тошнит от таких сволочей, что кормясь с рук олигархов, джинсуя, занимаясь платным черным PR, отмывая свой чёрный кэш еще и не стесняются заполнять собой информ.пространство с поучениями.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А что это Дубинский говорил за облигации в грн которые привязаны к курсу доллара, такое есть или фантазии?
Blekster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Yuri_T написав:
  freeze написав:А какое из предложений в процитированном не соответствует действительности ?

да пусть он хоть сто раз прав.
но тупо тошнит от таких сволочей, что кормясь с рук олигархов, джинсуя, занимаясь платным черным PR, отмывая свой чёрный кэш еще и не стесняются заполнять собой информ.пространство с поучениями.


Не важно, например, кто выложил видео на Ютуб Стерненко, Шарий, Парубий или Лукаш.
Единственно важно, что происходит на видео. Прятаться от информации можно, но тогда не будет всей полноты картины.
А то будет как с рыбой в юмореске, тут заворачивали, тут не заворачивали.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:15

  Blekster написав:А что это Дубинский говорил за облигации в грн которые привязаны к курсу доллара, такое есть или фантазии?

Можете сами проверить в официальных источниках:
https://bank.gov.ua/markets/t-bills
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:17

  freeze написав:
vovan_prm написав:Уважаемые коллеги, не могли бы Вы не постить сюда Дубинского?
Я бы даже предложил банить за упоминание этого персонажа.
Как в сое время делал ДС, при ссылках на Охри.


А какое из предложений в процитированном не соответствует действительности ?

А для чого нагнітати. Що від того зміниться якщо НБУ буде знати хто купляє ОВДП? Що будуть казати - ось цьому продамо а ось цьому ні? Бо він поганий і пальчиком так пожурять ай-яй-яй!
Ситуація по ОВДП напружена, але поки ставки падають і діють ліміти на залучення - процес виглядає абсолютно прозоро. Багатьом все це теж не подобається, але всі розуміють чому так відбувається. А Дубік просто хоче хайпу. У нас же ж хто більше та голосніше кричить - того і тапки...

Ну а в контексті валюти поки що без змін. Дивимось на новинний фон та чекаємо відсоткові ставки та попит на ОВДП у вівторок. Великих амплітуд коливань поки що не передбачається, що вже є добре.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:17

  сосед написав:
  zzzzzz написав:Появился анонс аукциона на вторник.
Лимиты не подняли .

6 мес - 300 млн
12 мес - 500 млн
4 года - 2,5 млрд.


А есть информация по графику проведения аукционов на декабрь, когда и какие облигации? Спасибо.


https://www.mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:28

  freeze написав:Не важно, например, кто выложил видео на Ютуб Стерненко, Шарий, Парубий или Лукаш.
Единственно важно, что происходит на видео. Прятаться от информации можно, но тогда не будет всей полноты картины.
А то будет как с рыбой в юмореске, тут заворачивали, тут не заворачивали.

Особенности национальной свободы слова.
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