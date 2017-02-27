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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2765276627672768>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 365
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:30

  Realist написав:А для чого нагнітати.


Помню у Горбачева любимая такая фишка была перед распадом, любил говорить - давайте не нагнетать.
И где тот Союз, и где тот Горбачев.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:43

  freeze написав:Не важно, например, кто выложил видео на Ютуб Стерненко, Шарий, Парубий или Лукаш.

Нет, важно. Вы же не питаетесь с помойки, предпочитаете домашнее или от хорошего шефа? А на помойке тоже можно найти калории, белки, жиры, углеводы. Информационная гигиена - слыхали?
Информация... По факту это поиски крупинок в высерах помеси сливного бачка и недо-Геббельса. Есть цель атаки, есть факты - интерпретируем в нужном ключе. Нет фактов - изобретаем, высасываем из пальца, надуваем щёки, путаем причины и следствия и т.д. и т.п.
И это всё на фоне клинического нарциссизма à la Трамп.
yp1ripe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:44

  freeze написав:
vovan_prm написав:Уважаемые коллеги, не могли бы Вы не постить сюда Дубинского?

А какое из предложений в процитированном не соответствует действительности ?


ОВГЗ как бы минфин выпускает. А он на Смолия катит за это. :?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот. Нашел то интервью, которым хотел поделиться.
Там есть пару слов про бумаги и долги.

https://nv.ua/ukr/biz/finance/riziki-pr ... 53376.html
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:50

Aps
Любое интервью Дубинского - "НБУ, ОВГЗ, доллары, Смолий, воры,украли, нерезиденты"
:mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:54

  yp1ripe написав:
  freeze написав:Не важно, например, кто выложил видео на Ютуб Стерненко, Шарий, Парубий или Лукаш.

Нет, важно. Вы же не питаетесь с помойки, предпочитаете домашнее или от хорошего шефа? А на помойке тоже можно найти калории, белки, жиры, углеводы. Информационная гигиена - слыхали?
Информация... По факту это поиски крупинок в высерах помеси сливного бачка и недо-Геббельса. Есть цель атаки, есть факты - интерпретируем в нужном ключе. Нет фактов - изобретаем, высасываем из пальца, надуваем щёки, путаем причины и следствия и т.д. и т.п.
И это всё на фоне клинического нарциссизма à la Трамп.


Всё это уподобляется партсобранию времен КПСС, претензий к сказанному у партийцев нет ни у кого, просто борода не нравится. То есть информация верная, но читать ее не хотим )))
Не читайте. Свобода мысли, прокрутите мышкой, не хочу знать, и прокручиваю, проблему сделали.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый день, что слышно по городам и весям, кто нибудь брал или сдавал сегодня?
portoz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:09

  freeze написав:
  yp1ripe написав:
  freeze написав:Не важно, например, кто выложил видео на Ютуб Стерненко, Шарий, Парубий или Лукаш.

Нет, важно. Вы же не питаетесь с помойки, предпочитаете домашнее или от хорошего шефа? А на помойке тоже можно найти калории, белки, жиры, углеводы. Информационная гигиена - слыхали?
Информация... По факту это поиски крупинок в высерах помеси сливного бачка и недо-Геббельса. Есть цель атаки, есть факты - интерпретируем в нужном ключе. Нет фактов - изобретаем, высасываем из пальца, надуваем щёки, путаем причины и следствия и т.д. и т.п.
И это всё на фоне клинического нарциссизма à la Трамп.


Всё это уподобляется партсобранию времен КПСС, претензий к сказанному у партийцев нет ни у кого, просто борода не нравится. То есть информация верная, но читать ее не хотим )))
Не читайте. Свобода мысли, прокрутите мышкой, не хочу знать, и прокручиваю, проблему сделали.

"Не ешь с помойки, воняет же" - "это у вас партсобрание". Поговорили.
yp1ripe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:09

  freeze написав:Не важно, например, кто выложил видео на Ютуб Стерненко, Шарий, Парубий или Лукаш.
Единственно важно, что происходит на видео. Прятаться от информации можно, но тогда не будет всей полноты картины.
А то будет как с рыбой в юмореске, тут заворачивали, тут не заворачивали.

Пару моментов.
1. Человек, неоднократно замеченный во лжи, манипуляциях, передергиваниях и откровенной ангажированностью не может вызывать доверия априори.
2. Самая страшная ложь - это полуправда. Когда говорятся вроде бы и истинные вещи, но умолчав о какой-то существенной детали (которая может перевернуть смысл сказанного на 180 градусов), создается абсолютно ложное мнение по вопросу. Классический пример - история о водителе, машине на красный свет и больном ребенке.
3. Мы не можем сказать точно, все ли в том сообщении верно. Далеко не все разбираются глубоко в этой теме. Например я не уверен в том, что НБУ не может получить информацию о держателях. Или что бумаги действительно выведены. Да все что угодно из сказанного может оказаться ложью. Или "правдой, но не до конца и не совсем". А репутация сабжа такова, я почти уверен, что он опять где-то сманипулировал.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:13

  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:Появился анонс аукциона на вторник.
Лимиты не подняли .

6 мес - 300 млн
12 мес - 500 млн
4 года - 2,5 млрд.

Ну дак всё правильно. Лимиты поднимут когда прибыльность хотя бы ниже 12% будет, а лучше 11%


Главное что-бы были желающие покупать по 10-11% :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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