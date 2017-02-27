freeze написав:Не важно, например, кто выложил видео на Ютуб Стерненко, Шарий, Парубий или Лукаш.
Нет, важно. Вы же не питаетесь с помойки, предпочитаете домашнее или от хорошего шефа? А на помойке тоже можно найти калории, белки, жиры, углеводы. Информационная гигиена - слыхали? Информация... По факту это поиски крупинок в высерах помеси сливного бачка и недо-Геббельса. Есть цель атаки, есть факты - интерпретируем в нужном ключе. Нет фактов - изобретаем, высасываем из пальца, надуваем щёки, путаем причины и следствия и т.д. и т.п. И это всё на фоне клинического нарциссизма à la Трамп.
freeze написав:Не важно, например, кто выложил видео на Ютуб Стерненко, Шарий, Парубий или Лукаш.
Нет, важно. Вы же не питаетесь с помойки, предпочитаете домашнее или от хорошего шефа? А на помойке тоже можно найти калории, белки, жиры, углеводы. Информационная гигиена - слыхали? Информация... По факту это поиски крупинок в высерах помеси сливного бачка и недо-Геббельса. Есть цель атаки, есть факты - интерпретируем в нужном ключе. Нет фактов - изобретаем, высасываем из пальца, надуваем щёки, путаем причины и следствия и т.д. и т.п. И это всё на фоне клинического нарциссизма à la Трамп.
Всё это уподобляется партсобранию времен КПСС, претензий к сказанному у партийцев нет ни у кого, просто борода не нравится. То есть информация верная, но читать ее не хотим ))) Не читайте. Свобода мысли, прокрутите мышкой, не хочу знать, и прокручиваю, проблему сделали.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Не важно, например, кто выложил видео на Ютуб Стерненко, Шарий, Парубий или Лукаш.
Нет, важно. Вы же не питаетесь с помойки, предпочитаете домашнее или от хорошего шефа? А на помойке тоже можно найти калории, белки, жиры, углеводы. Информационная гигиена - слыхали? Информация... По факту это поиски крупинок в высерах помеси сливного бачка и недо-Геббельса. Есть цель атаки, есть факты - интерпретируем в нужном ключе. Нет фактов - изобретаем, высасываем из пальца, надуваем щёки, путаем причины и следствия и т.д. и т.п. И это всё на фоне клинического нарциссизма à la Трамп.
Всё это уподобляется партсобранию времен КПСС, претензий к сказанному у партийцев нет ни у кого, просто борода не нравится. То есть информация верная, но читать ее не хотим ))) Не читайте. Свобода мысли, прокрутите мышкой, не хочу знать, и прокручиваю, проблему сделали.
"Не ешь с помойки, воняет же" - "это у вас партсобрание". Поговорили.
freeze написав:Не важно, например, кто выложил видео на Ютуб Стерненко, Шарий, Парубий или Лукаш. Единственно важно, что происходит на видео. Прятаться от информации можно, но тогда не будет всей полноты картины. А то будет как с рыбой в юмореске, тут заворачивали, тут не заворачивали.
Пару моментов. 1. Человек, неоднократно замеченный во лжи, манипуляциях, передергиваниях и откровенной ангажированностью не может вызывать доверия априори. 2. Самая страшная ложь - это полуправда. Когда говорятся вроде бы и истинные вещи, но умолчав о какой-то существенной детали (которая может перевернуть смысл сказанного на 180 градусов), создается абсолютно ложное мнение по вопросу. Классический пример - история о водителе, машине на красный свет и больном ребенке. 3. Мы не можем сказать точно, все ли в том сообщении верно. Далеко не все разбираются глубоко в этой теме. Например я не уверен в том, что НБУ не может получить информацию о держателях. Или что бумаги действительно выведены. Да все что угодно из сказанного может оказаться ложью. Или "правдой, но не до конца и не совсем". А репутация сабжа такова, я почти уверен, что он опять где-то сманипулировал.