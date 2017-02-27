Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:09

freeze написав: Не важно, например, кто выложил видео на Ютуб Стерненко, Шарий, Парубий или Лукаш.

Единственно важно, что происходит на видео. Прятаться от информации можно, но тогда не будет всей полноты картины.

А то будет как с рыбой в юмореске, тут заворачивали, тут не заворачивали. Не важно, например, кто выложил видео на Ютуб Стерненко, Шарий, Парубий или Лукаш.Единственно важно, что происходит на видео. Прятаться от информации можно, но тогда не будет всей полноты картины.А то будет как с рыбой в юмореске, тут заворачивали, тут не заворачивали.

Пару моментов.1. Человек, неоднократно замеченный во лжи, манипуляциях, передергиваниях и откровенной ангажированностью не может вызывать доверия априори.2. Самая страшная ложь - это полуправда. Когда говорятся вроде бы и истинные вещи, но умолчав о какой-то существенной детали (которая может перевернуть смысл сказанного на 180 градусов), создается абсолютно ложное мнение по вопросу. Классический пример - история о водителе, машине на красный свет и больном ребенке.3. Мы не можем сказать точно, все ли в том сообщении верно. Далеко не все разбираются глубоко в этой теме. Например я не уверен в том, что НБУ не может получить информацию о держателях. Или что бумаги действительно выведены. Да все что угодно из сказанного может оказаться ложью. Или "правдой, но не до конца и не совсем". А репутация сабжа такова, я почти уверен, что он опять где-то сманипулировал.