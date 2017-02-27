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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:28
не понимаю, почему в этом году нет ажиотажного спроса на долар, как в 2016-2018 годах? Особенно сейчас?
Неужели по ялынку не будет роста курса зелёного?
Это как то не превычно.
Ранньше експерды всех мастей объясняли рост курса долара по НГ вским разным.
Что сейчас не так?
Кто эти люди, которые устроили загон в гривну?
Какие их дальнейшие цели?
Потому что потерять 13% в доларах это занадто много.
Гривна бешенно укрепилась, а цены на пРодукты растут не останавливаясь!
Но надеюсь, что этих нерезов Минфин и НБУ проучит, и будут эти нерезы па30 грн за долар выходить из гривны. А рано или поздно это им придётся сделать.
Не боятся мирового кризиса,
Востаннє редагувалось Yuri_61
в П'ят 22 лис, 2019 12:37, всього редагувалось 3 разів.
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Yuri_61
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:30
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
22.11.2019......................2418,0806
Гривна укрепилась чуть более, чем на копейку.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия. Через 20 минут приподнялись на 2 копейки. Постояв на месте до 11, откатились на 3 копейки, а потом еще на копейку. Расчет справочного курса встретили на уровне вчерашнего закрытия.
НБУ вчера взял плановые 30.
Коррсчета чуть увеличились. Казначейство и суточные сертификаты играли в унисон.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
20.11.2019
Усього, млн дол. США 435.0
Обороты средние. Чистый спрос 405 млн.
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