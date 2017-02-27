не понимаю, почему в этом году нет ажиотажного спроса на долар, как в 2016-2018 годах? Особенно сейчас? Неужели под ялынку не будет роста курса зелёного? Это как то не превычно. Ранньше експерды всех мастей объясняли рост курса долара по НГ вским разным. Что сейчас не так? Кто эти люди, которые устроили загон в гривну? Какие их дальнейшие цели? Потому что потерять 13% в доларах это занадто много. Гривна бешенно укрепилась, а цены на пРодукты растут не останавливаясь!
Но надеюсь, что этих нерезов Минфин и НБУ проучит, и будут эти нерезы па30 грн за долар выходить из гривны. А рано или поздно это им придётся сделать. Не боятся мирового кризиса,
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 22 лис, 2019 12:37, всього редагувалось 4 разів.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 22.11.2019......................2418,0806 Гривна укрепилась чуть более, чем на копейку. Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия. Через 20 минут приподнялись на 2 копейки. Постояв на месте до 11, откатились на 3 копейки, а потом еще на копейку. Расчет справочного курса встретили на уровне вчерашнего закрытия. НБУ вчера взял плановые 30. Коррсчета чуть увеличились. Казначейство и суточные сертификаты играли в унисон.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 20.11.2019 Усього, млн дол. США 435.0 Обороты средние. Чистый спрос 405 млн.
Международный валютный фонд выдвинул Украине новое требование, без выполнение которого отказывается давать кредит. Речь идет о принятии закона, который бы запретил возврат банков прежним владельцам. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист, бывший нардеп Сергей Лещенко.
С принятием закона МВФ пытается получить гарантии, что Игорю Коломойскому не будет возвращен Приватбанк.
kwon написав:Международный валютный фонд выдвинул Украине новое требование, без выполнение которого отказывается давать кредит. Речь идет о принятии закона, который бы запретил возврат банков прежним владельцам. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист, бывший нардеп Сергей Лещенко.
С принятием закона МВФ пытается получить гарантии, что Игорю Коломойскому не будет возвращен Приватбанк.
kwon написав:Международный валютный фонд выдвинул Украине новое требование, без выполнение которого отказывается давать кредит. Речь идет о принятии закона, который бы запретил возврат банков прежним владельцам. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист, бывший нардеп Сергей Лещенко.
С принятием закона МВФ пытается получить гарантии, что Игорю Коломойскому не будет возвращен Приватбанк.
Вообще классная идея для колоний Суды должны руководствоваться не Законами, а общественным интересом ))) Тут уже напомнило не партсобрание, а продразверстку времен военного коммунизма, кто помнит этот период истории. Скорее всего Лещенко тут в своем инсайде перегнул для убедительности. Если на своего врага Беню Лещенко намекает, так Бене не нужен банк и его возвращение, он сто раз говорил, просто два миллиарда и все, а банк оставьте себе.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
shramko82 написав:Блин, а мне сегодня зарплата пришла по курсу 24,18 (((
Первый раз вижу человека, которого огорчает получение зарплаты
Тут очень важен контекст. Честно говоря, получение зарплаты свидетельствует о том, что Вы работаете на дядю. А это огорчает. Еще больше огорчает если зарплата снижается при стабильном уровне потребительских цен.
Но мы отвлеклись от темы. Кто что думает о приближении курса доллара к 24? Это тройное дно? До меня дошли первые слухи, что рекордный урожай зерновых уже распродан в основном. И последний вал валюты на межбанке это деньги за последние проданные партии. Повторяю, что это слухи пока еще.
Вторым важным фактором, который может обеспечить ракету топливом, является прекращение транзита газа через территорию Украины и соответственно минус ~3 млрд. долларов в год из суммы поступлений на межбанк. Но такие вещи обычно сразу обыгрываются на межбанке, по моему. Кто что скажет?
buratinyo написав:Еще больше огорчает если зарплата снижается при стабильном уровне потребительских цен.
Засмучених багато:
У третьому кварталі зарплати українців упали на 17%. Найбільше зменшилися доходи у сфері домашнього персоналу - на 44%. У середньому працівники отримують 5500 грн. Зменшилися заробітки у сфері охорони та барно-ресторанній індустрії. Працівникам пропонували на 22% менше, ніж раніше. Охоронці у середньому отримували 5800 грн, бармени - 7100 грн. https://gazeta.ua/articles/economics/_z ... yat/939162