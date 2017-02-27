Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:28

не понимаю, почему в этом году нет ажиотажного спроса на долар, как в 2016-2018 годах? Особенно сейчас?

Неужели под ялынку не будет роста курса зелёного?

Это как то не превычно.

Ранньше експерды всех мастей объясняли рост курса долара по НГ вским разным.

Что сейчас не так?

Кто эти люди, которые устроили загон в гривну?

Какие их дальнейшие цели?

Потому что потерять 13% в доларах это занадто много.

Гривна бешенно укрепилась, а цены на пРодукты растут не останавливаясь!



Но надеюсь, что этих нерезов Минфин и НБУ проучит, и будут эти нерезы па30 грн за долар выходить из гривны. А рано или поздно это им придётся сделать.

Не боятся мирового кризиса,