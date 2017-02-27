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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2766276727682769>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 365
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

не понимаю, почему в этом году нет ажиотажного спроса на долар, как в 2016-2018 годах? Особенно сейчас?
Неужели под ялынку не будет роста курса зелёного?
Это как то не превычно.
Ранньше експерды всех мастей объясняли рост курса долара по НГ вским разным.
Что сейчас не так?
Кто эти люди, которые устроили загон в гривну?
Какие их дальнейшие цели?
Потому что потерять 13% в доларах это занадто много.
Гривна бешенно укрепилась, а цены на пРодукты растут не останавливаясь!

Но надеюсь, что этих нерезов Минфин и НБУ проучит, и будут эти нерезы па30 грн за долар выходить из гривны. А рано или поздно это им придётся сделать.
Не боятся мирового кризиса,
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 22 лис, 2019 12:37, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:30

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
22.11.2019......................2418,0806
Гривна укрепилась чуть более, чем на копейку.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия. Через 20 минут приподнялись на 2 копейки. Постояв на месте до 11, откатились на 3 копейки, а потом еще на копейку. Расчет справочного курса встретили на уровне вчерашнего закрытия.
НБУ вчера взял плановые 30.
Коррсчета чуть увеличились. Казначейство и суточные сертификаты играли в унисон.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
20.11.2019
Усього, млн дол. США 435.0
Обороты средние. Чистый спрос 405 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:37

«Держать ОВГЗ за границей очень дорого. Чтобы вы понимали: если хранить наши гособлигации при доходности 16% годовых в Украине — это будет стоить до 1% полученного дохода. А за границей — 4-5% дохода.

Вот вранье Дубинского в этом же потоке:
Например тут:
https://finclub.net/news/clearstream-ob ... -ovgz.html
И эта услуга не дешевая. «Хранение такого портфеля в ClearStream обходится $400 тыс. в месяц. А по тарифам НБУ - почти $7 тыс.

$400 тыс. в месяц-это где-то 0,25% годовых.+ возможные расходы: зачисление/списание... Но про 4-5%, да и про 1% в Украине это даже больше чем преувеличение.
Бывалый
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:47

здесь собрались любители пети па13 и леры200? кто сча купит потом пожалеет - от было время и главное никто нагло не врал...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:48

Международный валютный фонд выдвинул Украине новое требование, без выполнение которого отказывается давать кредит. Речь идет о принятии закона, который бы запретил возврат банков прежним владельцам. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист, бывший нардеп Сергей Лещенко.

С принятием закона МВФ пытается получить гарантии, что Игорю Коломойскому не будет возвращен Приватбанк. :lol:

https://strana.ua/news/234972-serhej-le ... i-mvf.html
kwon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:52

  kwon написав:Международный валютный фонд выдвинул Украине новое требование, без выполнение которого отказывается давать кредит. Речь идет о принятии закона, который бы запретил возврат банков прежним владельцам. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист, бывший нардеп Сергей Лещенко.

С принятием закона МВФ пытается получить гарантии, что Игорю Коломойскому не будет возвращен Приватбанк. :lol:

https://strana.ua/news/234972-serhej-le ... i-mvf.html

Это уже и раньше говорилось.
И как вариант - принимают закон о запрете возврата банков, но предусматривают процедуру компенсации прежним владельцам.
PROFIT! :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:07

kwon написав:Международный валютный фонд выдвинул Украине новое требование, без выполнение которого отказывается давать кредит. Речь идет о принятии закона, который бы запретил возврат банков прежним владельцам. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист, бывший нардеп Сергей Лещенко.

С принятием закона МВФ пытается получить гарантии, что Игорю Коломойскому не будет возвращен Приватбанк.

https://strana.ua/news/234972-serhej-le ... i-mvf.html


Вообще классная идея для колоний
Суды должны руководствоваться не Законами, а общественным интересом )))
Тут уже напомнило не партсобрание, а продразверстку времен военного коммунизма, кто помнит этот период истории.
Скорее всего Лещенко тут в своем инсайде перегнул для убедительности.
Если на своего врага Беню Лещенко намекает, так Бене не нужен банк и его возвращение, он сто раз говорил, просто два миллиарда и все, а банк оставьте себе.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:35

  Сибарит написав:
  shramko82 написав:Блин, а мне сегодня зарплата пришла по курсу 24,18 (((

Первый раз вижу человека, которого огорчает получение зарплаты :)

Тут очень важен контекст. Честно говоря, получение зарплаты свидетельствует о том, что Вы работаете на дядю. А это огорчает. Еще больше огорчает если зарплата снижается при стабильном уровне потребительских цен.

Но мы отвлеклись от темы. Кто что думает о приближении курса доллара к 24? Это тройное дно? До меня дошли первые слухи, что рекордный урожай зерновых уже распродан в основном. И последний вал валюты на межбанке это деньги за последние проданные партии. Повторяю, что это слухи пока еще.

Вторым важным фактором, который может обеспечить ракету топливом, является прекращение транзита газа через территорию Украины и соответственно минус ~3 млрд. долларов в год из суммы поступлений на межбанк. Но такие вещи обычно сразу обыгрываются на межбанке, по моему. Кто что скажет?
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

24.12-24.18чернівці
витя
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:Еще больше огорчает если зарплата снижается при стабильном уровне потребительских цен.


Засмучених багато:
У третьому кварталі зарплати українців упали на 17%. Найбільше зменшилися доходи у сфері домашнього персоналу - на 44%. У середньому працівники отримують 5500 грн. Зменшилися заробітки у сфері охорони та барно-ресторанній індустрії. Працівникам пропонували на 22% менше, ніж раніше. Охоронці у середньому отримували 5800 грн, бармени - 7100 грн. https://gazeta.ua/articles/economics/_z ... yat/939162

Ось так Їх зробили!
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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