buratinyo написав:Еще больше огорчает если зарплата снижается при стабильном уровне потребительских цен.
Засмучених багато:
У третьому кварталі зарплати українців упали на 17%. Найбільше зменшилися доходи у сфері домашнього персоналу - на 44%. У середньому працівники отримують 5500 грн. Зменшилися заробітки у сфері охорони та барно-ресторанній індустрії. Працівникам пропонували на 22% менше, ніж раніше. Охоронці у середньому отримували 5800 грн, бармени - 7100 грн. https://gazeta.ua/articles/economics/_z ... yat/939162
Ось так Їх зробили!
а мы вот так...
Поток украинских туристов в Египет и ОАЭ в этом году вырос на 20-25% по сравнению с прошлым годом, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом заявил президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич.