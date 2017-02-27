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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2766276727682769

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 365
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:19

  Ой+ написав:Ось так Їх зробили!


Капец... :evil: Зато курс держат 24 непонятно для чего...
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:19

  Ой+ написав:
  buratinyo написав:Еще больше огорчает если зарплата снижается при стабильном уровне потребительских цен.


Засмучених багато:
У третьому кварталі зарплати українців упали на 17%. Найбільше зменшилися доходи у сфері домашнього персоналу - на 44%. У середньому працівники отримують 5500 грн. Зменшилися заробітки у сфері охорони та барно-ресторанній індустрії. Працівникам пропонували на 22% менше, ніж раніше. Охоронці у середньому отримували 5800 грн, бармени - 7100 грн. https://gazeta.ua/articles/economics/_z ... yat/939162

Ось так Їх зробили!

а мы вот так... :lol:

Поток украинских туристов в Египет и ОАЭ в этом году вырос на 20-25% по сравнению с прошлым годом, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич.
kwon
 
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