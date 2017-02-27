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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 276727682769277027712772>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 365
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:19

  Ой+ написав:Ось так Їх зробили!


Капец... :evil: Зато курс держат 24 непонятно для чего...
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:30

  АндрейМ написав:Зато курс держат 24 непонятно для чего...

никто курс не держит
есть рынок
у нас не совок что бы курс держать
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:34

  freeze написав:
kwon написав:С принятием закона МВФ пытается получить гарантии, что Игорю Коломойскому не будет возвращен Приватбанк.

https://strana.ua/news/234972-serhej-le ... i-mvf.html


Вообще классная идея для колоний
Суды должны руководствоваться не Законами, а общественным интересом )))
Тут уже напомнило не партсобрание, а продразверстку времен военного коммунизма, кто помнит этот период истории.
Скорее всего Лещенко тут в своем инсайде перегнул для убедительности.
Если на своего врага Беню Лещенко намекает, так Бене не нужен банк и его возвращение, он сто раз говорил, просто два миллиарда и все, а банк оставьте себе.

То шо он говорил, можно умножить на ноль или даже добавить минус. Следи за руками, а не за языком.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:35

  4e4ensxe написав:
  АндрейМ написав:Зато курс держат 24 непонятно для чего...

никто курс не держит
есть рынок
у нас не совок что бы курс держать

И нет ажиотажа, потому как нет свободных денег в нужных количествах.
Больше зарабатывать не стали, платить меньше не стали.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:35

  4e4ensxe написав:
  АндрейМ написав:Зато курс держат 24 непонятно для чего...

никто курс не держит
есть рынок
у нас не совок что бы курс держать



Ну да, ну да.
Зачем нужно было сливать 200 млн баксов в начале октября?
Это называется не держат (держали) ? :shock: Сбили новый временный тренд на рост (на время) ради более низких цифр - вот и всё.

А так бы дали рынку самому дорасти до 27 и всё. Выше не залезли бы. Но нет же - давай натягивать пружину перекупленности дальше. (И кстати при таком курсе действительно можно было бы взглянуть по серьезнее на ОВГЗ из доллара, а так - сами пусть своими "мусорными" овгз питаются)
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Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:50

  Alex2007 написав:
  4e4ensxe написав:
  АндрейМ написав:Зато курс держат 24 непонятно для чего...

никто курс не держит
есть рынок
у нас не совок что бы курс держать



Ну да, ну да.
Зачем нужно было сливать 200 млн баксов в начале октября?
Это называется не держат (держали) ? :shock: Сбили новый временный тренд на рост (на время) ради более низких цифр - вот и всё.

А так бы дали рынку самому дорасти до 27 и всё. Выше не залезли бы. Но нет же - давай натягивать пружину перекупленности дальше.
Зображення

Обидно, правда? А так хотелось по 27+ слиться и снова в гривнодепо... А-н-нет, для НБУ профит (откупили дешевле то что продали тогда, когда спекули попробовали качнуть курс) ну а спекулей так и отучат от сезонных качелей... Да, еще веселее будет когда начнут "самые сильные" и терпеливые сливаться (а ведь скоро поймут что весной будет только дешевле)...
Продававшие бакс завтра будут завидовать тем кто продал его сегодня (с) ... уже больше чем полгода пишу это и ой как актуально и далее...
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:53

Investor_33

уже на...рать. Просто наблюдаю за клоунадой.
Не хочу повторяться, но за ваши ставки высокие по овгз, и по банковским "депо по 18%", рано или поздно вы же и заплатите. :mrgreen:

Сами сливайте по 24. :mrgreen: цифру 23, может даже 22 вы скорее всего дождетесь, но потом хоть трава не расти. :lol:
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 22 лис, 2019 14:56, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:53

Кредитки гасятся - курс бакса валится :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:58

  Alex2007 написав:Investor_33

уже на...рать. Просто наблюдаю за клоунадой.
Не хочу повторяться, но за ваши ставки высокие по овгз, и по банковским "депо по 18%", рано или поздно вы же и заплатите. :mrgreen:

Наши-ваши что за бред?
Были и 25% ставки, забыли?
А теперь сползаем, не будет скоро и мысли о 18% как и о баксе выше 25...
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:59

  Вкладчик1234 написав:Кредитки гасятся - курс бакса валится :)

Ви знаєте, ще кілька років тому цього фактора не існувало. Але тепер він дійсно може мати вплив.
По тій же логіці на початку кожного осінньо-зимового місяця маємо трішки йти вгору або пригальмовувати падіння.
Ф 24,10/24,20Зображення
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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