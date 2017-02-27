Вообще классная идея для колоний Суды должны руководствоваться не Законами, а общественным интересом ))) Тут уже напомнило не партсобрание, а продразверстку времен военного коммунизма, кто помнит этот период истории. Скорее всего Лещенко тут в своем инсайде перегнул для убедительности. Если на своего врага Беню Лещенко намекает, так Бене не нужен банк и его возвращение, он сто раз говорил, просто два миллиарда и все, а банк оставьте себе.
То шо он говорил, можно умножить на ноль или даже добавить минус. Следи за руками, а не за языком.
АндрейМ написав:Зато курс держат 24 непонятно для чего...
никто курс не держит есть рынок у нас не совок что бы курс держать
Ну да, ну да. Зачем нужно было сливать 200 млн баксов в начале октября? Это называется не держат (держали) ? Сбили новый временный тренд на рост (на время) ради более низких цифр - вот и всё.
А так бы дали рынку самому дорасти до 27 и всё. Выше не залезли бы. Но нет же - давай натягивать пружину перекупленности дальше. (И кстати при таком курсе действительно можно было бы взглянуть по серьезнее на ОВГЗ из доллара, а так - сами пусть своими "мусорными" овгз питаются)
АндрейМ написав:Зато курс держат 24 непонятно для чего...
никто курс не держит есть рынок у нас не совок что бы курс держать
Ну да, ну да. Зачем нужно было сливать 200 млн баксов в начале октября? Это называется не держат (держали) ? Сбили новый временный тренд на рост (на время) ради более низких цифр - вот и всё.
А так бы дали рынку самому дорасти до 27 и всё. Выше не залезли бы. Но нет же - давай натягивать пружину перекупленности дальше.
Обидно, правда? А так хотелось по 27+ слиться и снова в гривнодепо... А-н-нет, для НБУ профит (откупили дешевле то что продали тогда, когда спекули попробовали качнуть курс) ну а спекулей так и отучат от сезонных качелей... Да, еще веселее будет когда начнут "самые сильные" и терпеливые сливаться (а ведь скоро поймут что весной будет только дешевле)... Продававшие бакс завтра будут завидовать тем кто продал его сегодня (с) ... уже больше чем полгода пишу это и ой как актуально и далее...
Вкладчик1234 написав:Кредитки гасятся - курс бакса валится
Ви знаєте, ще кілька років тому цього фактора не існувало. Але тепер він дійсно може мати вплив. По тій же логіці на початку кожного осінньо-зимового місяця маємо трішки йти вгору або пригальмовувати падіння. Ф 24,10/24,20
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!