Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:50

Alex2007 написав: 4e4ensxe написав: АндрейМ написав: Зато курс держат 24 непонятно для чего... Зато курс держат 24 непонятно для чего...

никто курс не держит

есть рынок

у нас не совок что бы курс держать никто курс не держитесть рыноку нас не совок что бы курс держать





Ну да, ну да.

Зачем нужно было сливать 200 млн баксов в начале октября?

Это называется не держат (держали) ? Сбили новый временный тренд на рост (на время) ради более низких цифр - вот и всё.



А так бы дали рынку самому дорасти до 27 и всё. Выше не залезли бы. Но нет же - давай натягивать пружину перекупленности дальше.

Ну да, ну да.Зачем нужно было сливать 200 млн баксов в начале октября?Это называется не держат (держали) ?Сбили новый временный тренд на рост (на время) ради более низких цифр - вот и всё.А так бы дали рынку самому дорасти до 27 и всё. Выше не залезли бы. Но нет же - давай натягивать пружину перекупленности дальше.

Обидно, правда? А так хотелось по 27+ слиться и снова в гривнодепо... А-н-нет, для НБУ профит (откупили дешевле то что продали тогда, когда спекули попробовали качнуть курс) ну а спекулей так и отучат от сезонных качелей... Да, еще веселее будет когда начнут "самые сильные" и терпеливые сливаться (а ведь скоро поймут что весной будет только дешевле)...Продававшие бакс завтра будут завидовать тем кто продал его сегодня (с) ... уже больше чем полгода пишу это и ой как актуально и далее...