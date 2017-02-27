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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 27682769277027712772>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 365
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:04

  Investor_33 написав:
  Alex2007 написав:Investor_33

уже на...рать. Просто наблюдаю за клоунадой.
Не хочу повторяться, но за ваши ставки высокие по овгз, и по банковским "депо по 18%", рано или поздно вы же и заплатите. :mrgreen:

Наши-ваши что за бред?
Были и 25% ставки, забыли?
А теперь сползаем, не будет скоро и мысли о 18% как и о баксе выше 25...


А что изменилось к лучшему чтобы не было выше 25. :lol: (да, может еще год-два каким-то чудом способствующая гривне ситуация продержится, но не больше)
Пока что я вижу зеленых опарышей проталкивающих всякую ересь по заказу их спонсоров. И постепенно даже ярые Зе-сторонники начинают понимать "что где-то их обманывают".
Единственное, что хорошо, это то что таким нехитрым способом немного дедолларизируют долг.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 22 лис, 2019 15:12, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:04

  Investor_33 написав:А теперь сползаем, не будет скоро и мысли о 18% как и о баксе выше 25...

Ставки падают в валюте, в бумаге ставки повышаются или держатся.
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:10

  Investor_33 написав:Обидно, правда? А так хотелось по 27+ слиться и снова в гривнодепо... А-н-нет, для НБУ профит (откупили дешевле то что продали тогда, когда спекули попробовали качнуть курс) ну а спекулей так и отучат от сезонных качелей... Да, еще веселее будет когда начнут "самые сильные" и терпеливые сливаться (а ведь скоро поймут что весной будет только дешевле)...
Продававшие бакс завтра будут завидовать тем кто продал его сегодня (с) ... уже больше чем полгода пишу это и ой как актуально и далее...

При чем здесь "сливаться"? Почему Вы оперируете понятиями форума? Сколько людей действительно "играются" в валюту? :roll:
НБУ должен не о профите думать, а об экономике Украины. Дорогая гривна никому не нужна. Другие Центробанки думают о том, как бы ослабить свою национальные валюты, а наш самый независимый и принципиальный спокойно смотрит как гривна укрепляется рекордными темпами вместо того, чтобы выкупать весь доллар с рынка и не дать гривне укрепиться выше какого-то уровня, как это в свое время делал Швейцарский Центробанк с франком. Какие "откупиться", когда вопрос о наших экспортёрах, о недоборе в бюджет, об открытии дороги импорту. Об этом надо думать, а не о том, что кто-то продаст дешевле, чем купил. Слишком мелочно как-то.
Востаннє редагувалось АндрейМ в П'ят 22 лис, 2019 15:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:14

  АндрейМ написав:
  Ой+ написав:Ось так Їх зробили!


Капец... :evil: Зато курс держат 24 непонятно для чего...

бо можуть :mrgreen: ... інше діло, якби менше викупляв НБУ, то вже б не втримав, все норм :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  TylerTruman_ написав:бо можуть ... інше діло, якби менше викупляв НБУ, то вже б не втримав, все норм

Зачётно, плюсую) :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:22

  TylerTruman_ написав:
  АндрейМ написав:
  Ой+ написав:Ось так Їх зробили!


Капец... :evil: Зато курс держат 24 непонятно для чего...

бо можуть :mrgreen: ... інше діло, якби менше викупляв НБУ, то вже б не втримав, все норм :roll:

Так, в этом и вопрос - почему НБУ не выкупает больше. Сглаживать надо перекосы в любую сторону. Учитывая, что фундаментальных причин для укрепления нет, экономика Украины какой была, такой и осталась, и укрепление курса вызвано приплывом спекулятивного капитала, то этим моментом и надо пользоваться, чтобы пылесосить всю валюту в запасы.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:29

  АндрейМ написав:Так, в этом и вопрос - почему НБУ не выкупает больше.

Инфляция?
Dimar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:31

  АндрейМ написав:Так, в этом и вопрос - почему НБУ не выкупает больше. Сглаживать надо перекосы в любую сторону. Учитывая, что фундаментальных причин для укрепления нет, экономика Украины какой была, такой и осталась, и укрепление курса вызвано приплывом спекулятивного капитала, то этим моментом и надо пользоваться, чтобы пылесосить всю валюту в запасы.


А откуда брать деньги, чтобы выкупать? Печатать?
silen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:31

С другой стороны, подозреваю, что НБУ выкупает все излишки, которые "не переварил" рынок. И если можно выкупать дешевле, то почему бы нет?
Dimar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:35

  Dimar написав:Инфляция?

Ну, облигации - такие же сделанные из воздуха деньги.
АндрейМ
 
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