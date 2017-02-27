уже на...рать. Просто наблюдаю за клоунадой. Не хочу повторяться, но за ваши ставки высокие по овгз, и по банковским "депо по 18%", рано или поздно вы же и заплатите.
Наши-ваши что за бред? Были и 25% ставки, забыли? А теперь сползаем, не будет скоро и мысли о 18% как и о баксе выше 25...
А что изменилось к лучшему чтобы не было выше 25. (да, может еще год-два каким-то чудом способствующая гривне ситуация продержится, но не больше) Пока что я вижу зеленых опарышей проталкивающих всякую ересь по заказу их спонсоров. И постепенно даже ярые Зе-сторонники начинают понимать "что где-то их обманывают". Единственное, что хорошо, это то что таким нехитрым способом немного дедолларизируют долг.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 22 лис, 2019 15:12, всього редагувалось 1 раз.
Investor_33 написав:Обидно, правда? А так хотелось по 27+ слиться и снова в гривнодепо... А-н-нет, для НБУ профит (откупили дешевле то что продали тогда, когда спекули попробовали качнуть курс) ну а спекулей так и отучат от сезонных качелей... Да, еще веселее будет когда начнут "самые сильные" и терпеливые сливаться (а ведь скоро поймут что весной будет только дешевле)... Продававшие бакс завтра будут завидовать тем кто продал его сегодня (с) ... уже больше чем полгода пишу это и ой как актуально и далее...
При чем здесь "сливаться"? Почему Вы оперируете понятиями форума? Сколько людей действительно "играются" в валюту? НБУ должен не о профите думать, а об экономике Украины. Дорогая гривна никому не нужна. Другие Центробанки думают о том, как бы ослабить свою национальные валюты, а наш самый независимый и принципиальный спокойно смотрит как гривна укрепляется рекордными темпами вместо того, чтобы выкупать весь доллар с рынка и не дать гривне укрепиться выше какого-то уровня, как это в свое время делал Швейцарский Центробанк с франком. Какие "откупиться", когда вопрос о наших экспортёрах, о недоборе в бюджет, об открытии дороги импорту. Об этом надо думать, а не о том, что кто-то продаст дешевле, чем купил. Слишком мелочно как-то.
Востаннє редагувалось АндрейМ в П'ят 22 лис, 2019 15:26, всього редагувалось 2 разів.
Капец... Зато курс держат 24 непонятно для чего...
бо можуть ... інше діло, якби менше викупляв НБУ, то вже б не втримав, все норм
Так, в этом и вопрос - почему НБУ не выкупает больше. Сглаживать надо перекосы в любую сторону. Учитывая, что фундаментальных причин для укрепления нет, экономика Украины какой была, такой и осталась, и укрепление курса вызвано приплывом спекулятивного капитала, то этим моментом и надо пользоваться, чтобы пылесосить всю валюту в запасы.
АндрейМ написав:Так, в этом и вопрос - почему НБУ не выкупает больше. Сглаживать надо перекосы в любую сторону. Учитывая, что фундаментальных причин для укрепления нет, экономика Украины какой была, такой и осталась, и укрепление курса вызвано приплывом спекулятивного капитала, то этим моментом и надо пользоваться, чтобы пылесосить всю валюту в запасы.