Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:57

Dimar написав: С другой стороны, подозреваю, что НБУ выкупает все излишки, которые "не переварил" рынок. С другой стороны, подозреваю, что НБУ выкупает все излишки, которые "не переварил" рынок.

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)Починає діяти з................22.11.2019..............25.11.2019дата розрахунку...............21.11.2019..............22.11.2019Долар США......................2419,3689...............После полудня гривна укрепилась еще почти на 2 копейки.Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия. Через 20 минут приподнялись на 2 копейки. Постояв на месте до 11, откатились на 3 копейки, а потом еще на копейку. Расчет справочного курса встретили на уровне вчерашнего закрытия.Перед обедом снизились на 2 копейки, а после короткого обеда еще на 3. На этом динамика закончилась.Официальный курс встретили котировками 24.1000 - 24.12. Задень котировки снизились на 7 копеек относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия.Этот день в истории:2017 - 2664.75 (-248)2018 - 2774.58 (-358)2016 - 2565.892015 - 2398.45Подозрение весьма обоснованное. Очень слабая динамика курса во второй половине многих последних сессий его подтверждает. Редкое хулианство в самом конце сессии, когда уже нет оборотов, не в счет. Такая мелочь не ловится.