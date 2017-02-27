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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:36
АндрейМ написав:
Так, в этом и вопрос - почему НБУ не выкупает больше. Сглаживать надо перекосы в любую сторону. Учитывая, что фундаментальных причин для укрепления нет, экономика Украины какой была, такой и осталась, и укрепление курса вызвано приплывом спекулятивного капитала, то этим моментом и надо пользоваться, чтобы пылесосить всю валюту в запасы.
Так они ж и сглаживают, но не ломая общий тренд.
Держать какие-то условные 26 конечно можно, но это же фактически еще большее наполнение рынка гривной. Со всеми вытикающими в дальнейшем.
Так что не все однозначно в этом мире.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:40
АндрейМ написав:
Так, в этом и вопрос - почему НБУ не выкупает больше
. Сглаживать надо перекосы в любую сторону. Учитывая, что фундаментальных причин для укрепления нет, экономика Украины какой была, такой и осталась,
и укрепление курса вызвано приплывом спекулятивного капитала, то этим моментом и надо пользоваться, чтобы пылесосить всю валюту в запасы.
слідкуйте за повідомленнями зета, викуп ого-го-го
а стосовно економіки, не дуже вас зрозумів, ... +вона ж, наскільки памятаю, не витримала 13 (чи якихось там ще цифр)?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:41
АндрейМ написав:
Ну, облигации - такие же сделанные из воздуха деньги.
Так они и изымают гривну из "системы" в обмен на облигации, которые лежат и ждут своего часа, чтоб погаситься с купоном
Таким образом путём такого курса, цен-тарифов, и гривнедефицита из населения вытрушивается валюта
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:46
Aps написав:
Так они ж и сглаживают, но не ломая общий тренд.
А чем вызван общий тренд? Между гривной и состоянием экономики Украины нет никакой взаимосвязи. Если НБУ/Правительство радуетрся укреплению гривны за счет спекулятивного краткосрочного капитала, то это грустно.
Вкладчик1234 написав:
Таким образом путём такого курса, цен-тарифов, и гривнедефицита из населения вытрушивается валюта
Если эта валюта есть. Но даже те у кого она есть, скорее всего ужмутся в тратах, где это возможно, чем будут продавать валюту. Немногие торгуют валютой в целях заработка, а используют валюту, как средство сбережения. Посмотрим на статистику по рознице. Опт уже падает.
Востаннє редагувалось АндрейМ
в П'ят 22 лис, 2019 15:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:47
АндрейМ написав:
Другие Центробанки думают о том, как бы ослабить свою национальные валюты, а наш самый независимый и принципиальный спокойно смотрит как гривна укрепляется рекордными темпами вместо того, чтобы выкупать весь доллар с рынка и не дать гривне укрепиться выше какого-то уровня, как это в свое время делал Швейцарский Центробанк с франком.
Мантри ахмєтки знов... Україна - не Швейцарія, не Японія, не США, а умовний бантустан. Для економіки України та її експортних товарів "слабкість-міцність" курсу не має жодного ефекту на розмір експорту. Немає кореляції
. Доведено. І на гілці це вже згадувалося багато разів. Переймайтися треба виробничими витратами, тарифами монополій, податками тощо. Тарифи ахмєтки та "Укрзалізниці" більше впливають на експортерів.
П.С. Швейцарський франк зміцнився, пригадую, на тридцять відсотків, лише тоді це почало впливати на їхній експорт. Як би там не було, годинників ми не експортуємо.
Востаннє редагувалось centurionus
в П'ят 22 лис, 2019 15:56, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:50
Aps написав: АндрейМ написав:
Так, в этом и вопрос - почему НБУ не выкупает больше. Сглаживать надо перекосы в любую сторону. Учитывая, что фундаментальных причин для укрепления нет, экономика Украины какой была, такой и осталась, и укрепление курса вызвано приплывом спекулятивного капитала, то этим моментом и надо пользоваться, чтобы пылесосить всю валюту в запасы.
Так они ж и сглаживают, но не ломая общий тренд.
Держать какие-то условные 26 конечно можно, но это же фактически еще большее наполнение рынка гривной. Со всеми вытикающими в дальнейшем.
Так что не все однозначно в этом мире.
Зменшили зовнішній держборг і збільшили ЗВР, за рахунок збільшення доларового еквівалента внутрішнього держборгу, попутно збільшивши вартість обслуговування держборгу і заваливши бюджет.
Оце і весь фокус.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:50
АндрейМ написав:
А чем вызван общий тренд? Между гривной и состоянием экономики Украины нет никакой взаимосвязи. Если НБУ/Правительство радуетрся укреплению гривны за счет спекулятивного краткосрочного капитала, то это грустно.
Вызван сменой власти.
Поломались схемы денежных потоков да нерезы уверовали в наше светлое будущее.
И с чего взяли что они радуются от этого?
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:54
АндрейМ написав:
А чем вызван общий тренд? Между гривной и состоянием экономики Украины нет никакой взаимосвязи.
Есть прямая взаимосвязь между спросом и предложением.
Результаты - на табло.
Или такая взаимосвязь некошерна??? Ибо не укладывается в парадигму плановой экономики Маркса и Энгельса?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:57
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з................22.11.2019..............25.11.2019
дата розрахунку...............21.11.2019..............22.11.2019
Долар США......................2419,3689...............2416,4262
После полудня гривна укрепилась еще почти на 2 копейки.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия. Через 20 минут приподнялись на 2 копейки. Постояв на месте до 11, откатились на 3 копейки, а потом еще на копейку. Расчет справочного курса встретили на уровне вчерашнего закрытия.
Перед обедом снизились на 2 копейки, а после короткого обеда еще на 3. На этом динамика закончилась.
Официальный курс встретили котировками 24.1000 - 24.12. Задень котировки снизились на 7 копеек относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2017 - 2664.75 (-248)
2018 - 2774.58 (-358)
2016 - 2565.89
2015 - 2398.45
Dimar написав:
С другой стороны, подозреваю, что НБУ выкупает все излишки, которые "не переварил" рынок.
Подозрение весьма обоснованное. Очень слабая динамика курса во второй половине многих последних сессий его подтверждает. Редкое хулианство в самом конце сессии, когда уже нет оборотов, не в счет. Такая мелочь не ловится.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:59
АндрейМ написав:
А чем вызван общий тренд? Между гривной и состоянием экономики Украины нет никакой взаимосвязи.
Между курсом гривны и состоянием экономики Украины нет никакой взаимосвязи
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