Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:47

АндрейМ написав: Другие Центробанки думают о том, как бы ослабить свою национальные валюты, а наш самый независимый и принципиальный спокойно смотрит как гривна укрепляется рекордными темпами вместо того, чтобы выкупать весь доллар с рынка и не дать гривне укрепиться выше какого-то уровня, как это в свое время делал Швейцарский Центробанк с франком. Другие Центробанки думают о том, как бы ослабить свою национальные валюты, а наш самый независимый и принципиальный спокойно смотрит как гривна укрепляется рекордными темпами вместо того, чтобы выкупать весь доллар с рынка и не дать гривне укрепиться выше какого-то уровня, как это в свое время делал Швейцарский Центробанк с франком.

Мантри ахмєтки знов... Україна - не Швейцарія, не Японія, не США, а умовний бантустан. Для економіки України та її експортних товарів "слабкість-міцність" курсу не має жодного ефекту на розмір експорту. Немає кореляції . Доведено. І на гілці це вже згадувалося багато разів. Переймайтися треба виробничими витратами, тарифами монополій, податками тощо. Тарифи ахмєтки та "Укрзалізниці" більше впливають на експортерів.

