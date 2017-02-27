vovan_prm написав:Есть прямая взаимосвязь между спросом и предложением. Результаты - на табло. Или такая взаимосвязь некошерна??? Ибо не укладывается в парадигму плановой экономики Маркса и Энгельса?
Странное у Вас понятие спроса и предложения...(кошерное, должно быть?). Когда гривну зажимают всеми способами, это искажает спрос. А самое главное - сама постановка вопроса какая-то аматорская. Валюта - не картошка. "Хорош" ли этот спрос на гривну со стороны спекулятивного капитала? Необходим ли он Украине? Хотелось бы, чтобы курс найшей валюты отражал более фундаментальные и значимые факторы, чем спрос на ОВГЗ и жаление припарковать доллары пока на своих рынках такие проценты не получишь.
Востаннє редагувалось АндрейМ в П'ят 22 лис, 2019 16:24, всього редагувалось 1 раз.
centurionus написав:П.С. Швейцарський франк зміцнився, пригадую, на тридцять відсотків, лише тоді це почало впливати на їхній експорт. Як би там не було, годинників ми не експортуємо.
Швейцарский экспорт уникален, он может выдержать большее укрепление валюты, чем какой-либо другой. Они почти везде прочно заняли премиальные ниши, где не ведутся ценовые войны. Касио вместо брегета никто не купит.
vovan_prm написав:Или такая взаимосвязь некошерна??? Ибо не укладывается в парадигму плановой экономики Маркса и Энгельса?
Я дико извиняюсь, но именно Маркс описал взаимосвязь между спросом и предложением. Его взгляды на социальные взаимоотношения, как это ни удивительно, не мешали ему понимать законы экономики.
АндрейМ написав:Другие Центробанки думают о том, как бы ослабить свою национальные валюты, а наш самый независимый и принципиальный спокойно смотрит как гривна укрепляется рекордными темпами вместо того, чтобы выкупать весь доллар с рынка и не дать гривне укрепиться выше какого-то уровня, как это в свое время делал Швейцарский Центробанк с франком.
Мантри ахмєтки знов... Україна - не Швейцарія, не Японія, не США, а умовний бантустан. Для економіки України та її експортних товарів "слабкість-міцність" курсу не має жодного ефекту на розмір експорту. Немає кореляції. Доведено. І на гілці це вже згадувалося багато разів. Переймайтися треба виробничими витратами, тарифами монополій, податками тощо. Тарифи ахмєтки та "Укрзалізниці" більше впливають на експортерів.
И снова летит на вентилятор г.. по поводу "зажравшихся экспортеров", "жирующих олигархах-монополистах" и т.д... Вы это расскажите аграриям, у них из-за падения курса недобор 10-12 млрд гривень, и здесь я имею ввиду именно агропроизводителей, а не трейдеров - те всегда в плюсе, а кто копается на земле сидят сейчас почти с нулевой рентабельностью. средняя рентабельность по отрасли в 2017 г. была - 23%, в 2018 - 17%, в этом по разным оценкам не более 15%. А теперь прикиньте на сколько упал курс с начала года. Себестоимость агропроизводства постоянно растет: растут зарплаты, аренда паев, стоимость удобрений, СЗР растет, даже дизель и тот не спешит падать. А цены на зерно и семечку привязазаны к баксу, конечно наши аграрии частенько балуются кешем и оптимизируют на налогах, но и это не спасает. И что имеем в сухом остатке: картофель, морковь белорусский, яблоки польские, гречка российская, даже сало хотел в магазе купить - и то из Дании)
если крупный бизнес вложил в эти бумаги грн. огвз, предварительно сбросив млрд.у.е. значит они и заберут по окончанию дела эти украинские фантики и поменяют их по курсу не больше чем они скидывали. какой им тогда резон скидывать по 25-27, что бы потом покупать валюту по 30-35 значит курс в 20г. будет в пределах 24-26. правда в бумаги ммм тоже вложились и миллионеры. но получили хороший кэш первые, а третьи и четвёртые пошли вешаться. поэтому кто был первым по покупкам огвз, тот получит хорошую прибыль, а кто вкладывался с опозданием на 7-9мес., то могут пролететь потом. где то курс резко даст поворот.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 22 лис, 2019 16:26, всього редагувалось 2 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
EvgCapp написав:И снова летит на вентилятор г.. по поводу "зажравшихся экспортеров", "жирующих олигархах-монополистах" и т.д... Вы это расскажите аграриям, у них из-за падения курса недобор 10-12 млрд гривень, и здесь я имею ввиду именно агропроизводителей, а не трейдеров - те всегда в плюсе, а кто копается на земле сидят сейчас почти с нулевой рентабельностью. средняя рентабельность по отрасли в 2017 г. была - 23%, в 2018 - 17%, в этом по разным оценкам не более 15%. А теперь прикиньте на сколько упал курс с начала года. Себестоимость агропроизводства постоянно растет: растут зарплаты, аренда паев, стоимость удобрений, СЗР растет, даже дизель и тот не спешит падать. А цены на зерно и семечку привязазаны к баксу, конечно наши аграрии частенько балуются кешем и оптимизируют на налогах, но и это не спасает. И что имеем в сухом остатке: картофель, морковь белорусский, яблоки польские, гречка российская, даже сало хотел в магазе купить - и то из Дании)
Да, и именно поэтому они пытаются взять в аренду еще хоть какой то плохенький но не занятый кусочек земли, и именно из-за низкой рентабельности обновляются парки новой техникой, и вообще через нищету строятся мега элеваторные комплексы... З.Ы. И да, как с таким падением курса и бешеным ростом затрат на ЗП, аренду и семечку "по разным оценкам" средняя рентабельность по отрасли упала всего на 3% ?????))))) Тренд по баксу вниз, можете не кидать на вентилятор)
Investor_33 написав:Да, и именно поэтому они пытаются взять в аренду еще хоть какой то плохенький но не занятый кусочек земли, и именно из-за низкой рентабельности обновляются парки новой техникой, и вообще через нищету строятся мега элеваторные комплексы...
Они строятся на заемные средства. Займы, правда, в валюте, поэтому уменьшение гривневой выручки на их обслуживание повлиять не должно.
Ну, да, логично - сильная экономика = сильная валюта. Это евро может опуститься к доллару на фоне плохой статиски по производству, а гривна рывками и подскоками будет укрепляться при любой статистике.
Востаннє редагувалось АндрейМ в П'ят 22 лис, 2019 16:31, всього редагувалось 1 раз.
АндрейМ написав:Зато курс держат 24 непонятно для чего...
никто курс не держит есть рынок у нас не совок что бы курс держать
Ну да, ну да. Зачем нужно было сливать 200 млн баксов в начале октября? Это называется не держат (держали) ? Сбили новый временный тренд на рост (на время) ради более низких цифр - вот и всё.
А так бы дали рынку самому дорасти до 27 и всё.
все верно говорите но что плохого в том что НБУ заработал ~200 млн грн ? ( купил по ~24 продал по ~25 ) . Плюс многие ( олени как тут говорят) не удержались и тоже затарились по 25,5
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
EvgCapp написав:И снова летит на вентилятор г.. по поводу "зажравшихся экспортеров", "жирующих олигархах-монополистах" и т.д... Вы это расскажите аграриям, у них из-за падения курса недобор 10-12 млрд гривень, и здесь я имею ввиду именно агропроизводителей, а не трейдеров - те всегда в плюсе, а кто копается на земле сидят сейчас почти с нулевой рентабельностью. средняя рентабельность по отрасли в 2017 г. была - 23%, в 2018 - 17%, в этом по разным оценкам не более 15%. А теперь прикиньте на сколько упал курс с начала года. Себестоимость агропроизводства постоянно растет: растут зарплаты, аренда паев, стоимость удобрений, СЗР растет, даже дизель и тот не спешит падать. А цены на зерно и семечку привязазаны к баксу, конечно наши аграрии частенько балуются кешем и оптимизируют на налогах, но и это не спасает. И что имеем в сухом остатке: картофель, морковь белорусский, яблоки польские, гречка российская, даже сало хотел в магазе купить - и то из Дании)
Да, и именно поэтому они пытаются взять в аренду еще хоть какой то плохенький но не занятый кусочек земли, и именно из-за низкой рентабельности обновляются парки новой техникой, и вообще через нищету строятся мега элеваторные комплексы...
Более 70% не могут себе такого позволить, а те кто строит и расширяется делает это, как правило, на заемные деньги. Зайдите на триполи ленд, возьмите хотя бы первую пятерку агрохолдингов и посмотрите какая у них кредиторка от бондов и облигаций. Кроме того, крупные агрохолдинги имеют возможность напрямую экспортирорвать + у них есть переработка, у мелкого и среднего агробизнеса увы.
АндрейМ написав:Другие Центробанки думают о том, как бы ослабить свою национальные валюты, а наш самый независимый и принципиальный спокойно смотрит как гривна укрепляется рекордными темпами вместо того, чтобы выкупать весь доллар с рынка и не дать гривне укрепиться выше какого-то уровня, как это в свое время делал Швейцарский Центробанк с франком.
Мантри ахмєтки знов... Україна - не Швейцарія, не Японія, не США, а умовний бантустан. Для економіки України та її експортних товарів "слабкість-міцність" курсу не має жодного ефекту на розмір експорту. Немає кореляції. Доведено. І на гілці це вже згадувалося багато разів. Переймайтися треба виробничими витратами, тарифами монополій, податками тощо. Тарифи ахмєтки та "Укрзалізниці" більше впливають на експортерів.
И снова летит на вентилятор г.. по поводу "зажравшихся экспортеров", "жирующих олигархах-монополистах" и т.д... Вы это расскажите аграриям, у них из-за падения курса недобор 10-12 млрд гривень, и здесь я имею ввиду именно агропроизводителей, а не трейдеров - те всегда в плюсе, а кто копается на земле сидят сейчас почти с нулевой рентабельностью. средняя рентабельность по отрасли в 2017 г. была - 23%, в 2018 - 17%, в этом по разным оценкам не более 15%. А теперь прикиньте на сколько упал курс с начала года. Себестоимость агропроизводства постоянно растет: растут зарплаты, аренда паев, стоимость удобрений, СЗР растет, даже дизель и тот не спешит падать. А цены на зерно и семечку привязазаны к баксу, конечно наши аграрии частенько балуются кешем и оптимизируют на налогах, но и это не спасает. И что имеем в сухом остатке: картофель, морковь белорусский, яблоки польские, гречка российская, даже сало хотел в магазе купить - и то из Дании)
Повторюю. Немає кореляції між розміром експорту та курсами. Може, в 2019 з'явиться. Покажете на графіках. Все інше - лірика. Крім курсу - ще купа інших факторів.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell