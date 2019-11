Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:35

EvgCapp написав: centurionus написав: АндрейМ написав: Другие Центробанки думают о том, как бы ослабить свою национальные валюты, а наш самый независимый и принципиальный спокойно смотрит как гривна укрепляется рекордными темпами вместо того, чтобы выкупать весь доллар с рынка и не дать гривне укрепиться выше какого-то уровня, как это в свое время делал Швейцарский Центробанк с франком. Другие Центробанки думают о том, как бы ослабить свою национальные валюты, а наш самый независимый и принципиальный спокойно смотрит как гривна укрепляется рекордными темпами вместо того, чтобы выкупать весь доллар с рынка и не дать гривне укрепиться выше какого-то уровня, как это в свое время делал Швейцарский Центробанк с франком.

Мантри ахмєтки знов... Україна - не Швейцарія, не Японія, не США, а умовний бантустан. Для економіки України та її експортних товарів "слабкість-міцність" курсу не має жодного ефекту на розмір експорту. Немає кореляції . Доведено. І на гілці це вже згадувалося багато разів. Переймайтися треба виробничими витратами, тарифами монополій, податками тощо. Тарифи ахмєтки та "Укрзалізниці" більше впливають на експортерів. Мантри ахмєтки знов... Україна - не Швейцарія, не Японія, не США, а умовний бантустан. Для економіки України та її експортних товарів "слабкість-міцність" курсу не має жодного ефекту на розмір експорту.. Доведено. І на гілці це вже згадувалося багато разів. Переймайтися треба виробничими витратами, тарифами монополій, податками тощо. Тарифи ахмєтки та "Укрзалізниці" більше впливають на експортерів.

И снова летит на вентилятор г.. по поводу "зажравшихся экспортеров", "жирующих олигархах-монополистах" и т.д...

Вы это расскажите аграриям, у них из-за падения курса недобор 10-12 млрд гривень, и здесь я имею ввиду именно агропроизводителей, а не трейдеров - те всегда в плюсе, а кто копается на земле сидят сейчас почти с нулевой рентабельностью.

средняя рентабельность по отрасли в 2017 г. была - 23%, в 2018 - 17%, в этом по разным оценкам не более 15%. А теперь прикиньте на сколько упал курс с начала года.

Себестоимость агропроизводства постоянно растет: растут зарплаты, аренда паев, стоимость удобрений, СЗР растет, даже дизель и тот не спешит падать. А цены на зерно и семечку привязазаны к баксу, конечно наши аграрии частенько балуются кешем и оптимизируют на налогах, но и это не спасает. И что имеем в сухом остатке:

картофель, морковь белорусский, яблоки польские, гречка российская, даже сало хотел в магазе купить - и то из Дании) И снова летит на вентилятор г.. по поводу "зажравшихся экспортеров", "жирующих олигархах-монополистах" и т.д...Вы это расскажите аграриям, у них из-за падения курса недобор 10-12 млрд гривень, и здесь я имею ввиду именно агропроизводителей, а не трейдеров - те всегда в плюсе, а кто копается на земле сидят сейчас почти с нулевой рентабельностью.средняя рентабельность по отрасли в 2017 г. была - 23%, в 2018 - 17%, в этом по разным оценкам не более 15%. А теперь прикиньте на сколько упал курс с начала года.Себестоимость агропроизводства постоянно растет: растут зарплаты, аренда паев, стоимость удобрений, СЗР растет, даже дизель и тот не спешит падать. А цены на зерно и семечку привязазаны к баксу, конечно наши аграрии частенько балуются кешем и оптимизируют на налогах, но и это не спасает. И что имеем в сухом остатке:картофель, морковь белорусский, яблоки польские, гречка российская, даже сало хотел в магазе купить - и то из Дании)

Повторюю. Немає кореляції між розміром експорту та курсами. Може, в 2019 з'явиться. Покажете на графіках. Все інше - лірика. Крім курсу - ще купа інших факторів. Повторюю. Немає кореляції між розміром експорту та курсами. Може, в 2019 з'явиться. Покажете на графіках. Все інше - лірика. Крім курсу - ще купа інших факторів.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell