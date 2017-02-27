EvgCapp написав:

летит на вентилятор

сидят сейчас почти с нулевой рентабельностью

в 2018 - 17%, в этом по разным оценкам не более 15%.

И сноваг.. по поводу "зажравшихся экспортеров", "жирующих олигархах-монополистах" и т.д...Вы это расскажите аграриям, у них из-за падения курса недобор 10-12 млрд гривень, и здесь я имею ввиду именно агропроизводителей, а не трейдеров - те всегда в плюсе, а кто копается на землесредняя рентабельность по отрасли в 2017 г. была - 23%,А теперь прикиньте на сколько упал курс с начала года.Себестоимость агропроизводства постоянно растет: растут зарплаты, аренда паев, стоимость удобрений, СЗР растет, даже дизель и тот не спешит падать. А цены на зерно и семечку привязазаны к баксу, конечно наши аграрии частенько балуются кешем и оптимизируют на налогах, но и это не спасает. И что имеем в сухом остатке:картофель, морковь белорусский, яблоки польские, гречка российская, даже сало хотел в магазе купить - и то из Дании)