|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:36
vovan_prm написав:
Есть прямая взаимосвязь между спросом и предложением.
Результаты - на табло.
Золотые слова. Именно на табло: за 23 года курс сложился почти в 14 раз (это если учесть сегоднешний курс).
А как же используется временное изобилие валюты? Да как и всегда - бездарно: на шмотки, электроника, импортные продукты и прочую фигню. Если б подключили кредитование в валюте - уже б по уши были в валютных кредитах. Хотя может ещё и подключат - кто знает?
Ну и что что доходы в гривне? Тут же ж философский камень придумали в виде ОВДП-нерезов
А так да - все на табло
-
lrs7719
-
-
- Повідомлень: 1651
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 292 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:40
Сибарит написав:
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Долар США..............................2416,4262
2015 год...................................... 2398.45
На след неделе уйдем ниже 15-го года!
Востаннє редагувалось asti
в П'ят 22 лис, 2019 16:47, всього редагувалось 3 разів.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1402
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:41
АндрейМ написав: Investor_33 написав:
Обидно, правда? А так хотелось по 27+ слиться и снова в гривнодепо... А-н-нет, для НБУ профит (откупили дешевле то что продали тогда, когда спекули попробовали качнуть курс) ну а спекулей так и отучат от сезонных качелей... Да, еще веселее будет когда начнут "самые сильные" и терпеливые сливаться (а ведь скоро поймут что весной будет только дешевле)...
Продававшие бакс завтра будут завидовать тем кто продал его сегодня (с) ... уже больше чем полгода пишу это и ой как актуально и далее...
При чем здесь "сливаться"? Почему Вы оперируете понятиями форума? Сколько людей действительно "играются" в валюту? Слишком мелочно как-то
.
..дешево как-то (для инвестора)...уровень Долярчика
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 5621
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2346 раз.
- Подякували: 1595 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:43
asti написав: Сибарит написав:
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з................22.11.2019..............25.11.2019
дата розрахунку...............21.11.2019..............22.11.2019
Долар США......................2419,3689...............2416,4262
Этот день в истории:
2015 - 2398.45
На след неделе будем ниже 15-го года!
И начнем еще больше жалеть агрохолдинги... )))
-
Investor_33
-
-
- Повідомлень: 837
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:44
yama написав:
все верно говорите но что плохого в том что НБУ заработал ~200 млн грн ?
Не забываем суровый постулат жизни, в рассматриваемом случае обязательно присутствуют эквилибриум, как любила говорить Гонтарева.
Кто-то заработал, кто-то столько же потерял, закон равновесия. Я думаю, здесь сотрудников НБУ нет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 13625
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3765 раз.
- Подякували: 5556 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:57
Сибарит написав: vovan_prm написав:
Или такая взаимосвязь некошерна??? Ибо не укладывается в парадигму плановой экономики Маркса и Энгельса?
Я дико извиняюсь, но именно Маркс описал взаимосвязь между спросом и предложением. Его взгляды на социальные взаимоотношения, как это ни удивительно, не мешали ему понимать законы экономики.
Я спорить не стану. Не мешали.
Однако не тот же ли Маркс считал ключевой регулирующую роль государства в экономических отношениях?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
-
vovan_prm
-
1
-
- Повідомлень: 2405
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 813 раз.
- Подякували: 899 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 22 лис, 2019 17:13
За неделю 18-22.11.2019 НБУ купил 120 млн.
Все интервенции осуществлялись методом покупки по единому курсу, т.е. НБУ стоял открыто. Это отметает подозрения в том, что регулятор попустительствует укреплению гривны. Держат курс достаточно жестко, не преступая грань, за которой можно будет говорить о явном управлении курсом. Пока все в рамках декларируемого непротивления тренду, но динамика режется жестко.
Исходя из приведенного объема интервенций и того, что мы знаем из анализа ликвидности, можно сделать вывод о том, что сегодня НБУ снова купил 30 млн.
vovan_prm написав:
Однако не тот же ли Маркс считал ключевой регулирующую роль государства в экономических отношениях?
Мы же не будем отрицать важность этой роли
Главное - не путать регулирование с попытками ручного управления вопреки законам экономики
asti написав:
На след неделе уйдем ниже 15-го года!
На следующей неделе показатели 15-го года будут быстро убегать. Там была существенная просадка.
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 4389
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 1782 раз.
- Подякували: 3636 раз.
-
- Профіль
-
7
5
8
Додано: П'ят 22 лис, 2019 17:22
Сибарит написав:
За неделю 18-22.11.2019 НБУ купил 120 млн.
Все интервенции осуществлялись методом покупки по единому курсу, т.е. НБУ стоял открыто. Это отметает подозрения в том, что регулятор попустительствует укреплению гривны. Держат курс достаточно жестко, не преступая грань, за которой можно будет говорить о явном управлении курсом. Пока все в рамках декларируемого непротивления тренду, но динамика режется жестко.
Исходя из приведенного объема интервенций и того, что мы знаем из анализа ликвидности, можно сделать вывод о том, что сегодня НБУ снова купил 30 млн.
vovan_prm написав:
Однако не тот же ли Маркс считал ключевой регулирующую роль государства в экономических отношениях?
Мы же не будем отрицать важность этой роли
Главное - не путать регулирование с попытками ручного управления вопреки законам экономики
Да я, в общем-то, о том же. Только немного другими словами.
Баланс консервативного и либерального подходов.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
-
vovan_prm
-
1
-
- Повідомлень: 2405
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 813 раз.
- Подякували: 899 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 22 лис, 2019 17:23
vovan_prm написав: Сибарит написав: vovan_prm написав:
Или такая взаимосвязь некошерна??? Ибо не укладывается в парадигму плановой экономики Маркса и Энгельса?
Я дико извиняюсь, но именно Маркс описал взаимосвязь между спросом и предложением. Его взгляды на социальные взаимоотношения, как это ни удивительно, не мешали ему понимать законы экономики.
Я спорить не стану. Не мешали.
Однако не тот же ли Маркс считал ключевой регулирующую роль государства в экономических отношениях?
Вот читаю последние посты и недоумеваю
Маркс, економика, государство и вообще набор каких то давно несостоявшихся принципов
Всюду бал правит спекуляция!
украинская гривна это спекуляция
доллар это спекуляция
ценные бумаги это спекуляция
НЕт здесь ни економики ни законов ни государства
Есть только инсайдеры которые и управляют качелями спекуляций
Никто кроме инсайдера не получит сверх прибыли на что и придумана спекуляция
Никто кроме инсайдера не распределит эту сверх прибыль на новую волну спекуляций и неважно где это будет с какой валютой и в каких территориях
Мир ничего не делает только спекулюет и это во всем
-
joik
-
-
- Повідомлень: 123
- З нами з: 24.07.17
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лис, 2019 17:25
Херсон 24,08 на 24,15
-
portoz
-
-
- Повідомлень: 268
- З нами з: 28.08.09
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|16225
|1970902
|
|
|6744
|1476760
|
Чет 21 лис, 2019 10:26
ЛОБ
|
|295
|38505
|
|