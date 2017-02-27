Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:36

vovan_prm написав:

Есть прямая взаимосвязь между спросом и предложением.

Результаты - на табло.

Есть прямая взаимосвязь между спросом и предложением.Результаты - на табло.

Золотые слова. Именно на табло: за 23 года курс сложился почти в 14 раз (это если учесть сегоднешний курс).А как же используется временное изобилие валюты? Да как и всегда - бездарно: на шмотки, электроника, импортные продукты и прочую фигню. Если б подключили кредитование в валюте - уже б по уши были в валютных кредитах. Хотя может ещё и подключат - кто знает?Ну и что что доходы в гривне? Тут же ж философский камень придумали в виде ОВДП-нерезовА так да - все на табло