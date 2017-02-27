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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 17:34
joik написав:
Мир ничего не делает только спекулюет и это во всем
Откуда ж в этом мире спекулянтов товары то появляются.
Загадка.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 17:34
joik написав:
Вот читаю последние посты и недоумеваю
Маркс, економика, государство и вообще набор каких то давно несостоявшихся принципов
Всюду бал правит спекуляция!
украинская гривна это спекуляция
доллар это спекуляция
ценные бумаги это спекуляция
НЕт здесь ни економики ни законов ни государства
Есть только инсайдеры которые и управляют качелями спекуляций
Никто кроме инсайдера не получит сверх прибыли на что и придумана спекуляция
Никто кроме инсайдера не распределит эту сверх прибыль на новую волну спекуляций и неважно где это будет с какой валютой и в каких территориях
Мир ничего не делает только спекулюет и это во всем
Это что - Образцовый Плач Невинной Жертвы Экономики
?
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 17:36
asti написав: Сибарит написав:
На след неделе уйдем ниже 15-го года!
Якщо НБУ так вирішить і "ринок" не буде проти)) Хіба що ближче до четверга під 24,08 і нирнем, бо на початку тижня 23,6 навряд чи здолаємо. Ех, цікавий був кінець 2015-го в динамічному плані.
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