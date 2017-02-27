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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 17:34
joik написав:
Мир ничего не делает только спекулюет и это во всем
Откуда ж в этом мире спекулянтов товары то появляются.
Загадка.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 17:34
joik написав:
Вот читаю последние посты и недоумеваю
Маркс, економика, государство и вообще набор каких то давно несостоявшихся принципов
Всюду бал правит спекуляция!
украинская гривна это спекуляция
доллар это спекуляция
ценные бумаги это спекуляция
НЕт здесь ни економики ни законов ни государства
Есть только инсайдеры которые и управляют качелями спекуляций
Никто кроме инсайдера не получит сверх прибыли на что и придумана спекуляция
Никто кроме инсайдера не распределит эту сверх прибыль на новую волну спекуляций и неважно где это будет с какой валютой и в каких территориях
Мир ничего не делает только спекулюет и это во всем
Это что - Образцовый Плач Невинной Жертвы Экономики
?
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 17:36
asti написав: Сибарит написав:
На след неделе уйдем ниже 15-го года!
Якщо НБУ так вирішить і "ринок" не буде проти)) Хіба що ближче до четверга під 24,08 і нирнем, бо на початку тижня 23,6 навряд чи здолаємо. Ех, цікавий був кінець 2015-го в динамічному плані.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 18:30
Сибарит написав: centurionus написав:
П.С. Швейцарський франк зміцнився, пригадую, на тридцять відсотків, лише тоді це почало впливати на їхній експорт. Як би там не було, годинників ми не експортуємо
.
Швейцарский экспорт уникален, он может выдержать большее укрепление валюты, чем какой-либо другой. Они почти везде прочно заняли премиальные ниши, где не ведутся ценовые войны. Касио вместо брегета никто не купит.
Якщо Ви лише для мене писали, то я обізнаний. Приблизно на це я і натякав дописувачу: не слід швейцарський та японський досвід впливу курсу на обсяги експорту натягувати на наші реалії. Краще дивитися в бік Мьянми, Габону, Монголії тощо. На дослідження на кшталт "вплив курсу тугрика на обсяги експорту кінських шкур".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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centurionus
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 18:40
centurionus написав:Краще дивитися в бік Мьянми, Габону, Монголії тощо. На дослідження на кшталт "вплив курсу тугрика на обсяги експорту кінських шкур".
ВВП ППС в Габоне в два раза выше, чем у нас.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 18:58
Investor_33 написав: asti написав: Сибарит написав:
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з................22.11.2019..............25.11.2019
дата розрахунку...............21.11.2019..............22.11.2019
Долар США......................2419,3689...............2416,4262
Этот день в истории:
2015 - 2398.45
На след неделе будем ниже 15-го года!
И начнем еще больше жалеть агрохолдинги... )))
"Монополизация аграрного сектора Украины будет устранена"
"Собственно тут речь идет о ликвидации, или серьезном ослаблении крупных украинских агрохолдингов, для препятствия прямой покупки ими земель сельскохозяйственного предназначения.
Бахматюка объявили в розыск.
Бахматюк "Наши международные адвокаты удивлены такой позицией "
Видимо международные адвокаты и Бахматюк нас не читают
Напоминаем - попадаете под этот пункт договора Зеленского и "Колумбуса"
Дело Бахматюка, раскручивающееся дело Косюка, направлено именно на это."
Еще один важный нюанс для понимания ситуации. "Columbus" не является инвестиционной группой в прямом понимании этого слова. Это более группа финансовых спекулянтов заинтересованных в быстром и доходном возврате вложенных денег. Они вовсе не собираются полученную землю обрабатывать. Они просто собираются ее перепродать тем, кто заинтересован в этой земле, получив нужную им прибыль. При таком варианте земля не будет обрабатываться год-два. Со всеми вытекающими для Украины последствиями.
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